Mendoza exige a la Nación igualdad de condiciones con las demás provincias para la exportación petrolera

El Gobierno provincial pide que se le dé a Mendoza igualdad de condiciones en el uso de los ductos para transporte de crudo y exportación. El objetivo es que la industria continúe creciendo en la provincia y que no se siga perdiendo dinero de las regalías.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el presidente de la Empresa Mendocina de Energía, Pablo Magistocchi, y el secretario de Hidrocarburos, Estanislao Schilardi, llevaron a la Nación un memo con un pedido para que Mendoza tenga igualdad de condiciones en el uso de ductos para transportar y exportar el petróleo que produce.

Los tres funcionarios del Gobierno de Mendoza mantuvieron un encuentro en Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, y le pidieron que el Gobierno nacional que revea un decreto que perjudica no solo a los pequeños y medianos productores locales sino también a todos los mendocinos por la pérdida de regalías.

“El Decreto nacional 540 de 2021 hace que los productores pequeños de Mendoza se vean obligados a transportar y exportar en camiones y no puedan hacer uso de los ductos que existen”, explicó Vaquié. Los ductos trasladan el producto para su industrialización a las destilerías, donde se obtienen distintos subproductos o derivados: si no se pueden utilizar, solo es posible hacerlo mediante camiones.

“Estamos excluidos, y esto hace que el costo del transporte se encarezca en 7 u 8 dólares por barril, lo que a su vez hace que la provincia reciba menos regalías y que los productores tengan menos para invertir”, puntualizó.

“No es correcto que seamos la única provincia que tiene estas limitaciones, cosa que no ocurre con Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén o Rio Negro, que pueden exportar usando los ductos”, dijo el ministro

Vaquié explicó que la situación será más discriminatoria para Mendoza cuando el año que viene se termine el nuevo ducto que irá desde Puesto Hernández hasta Talcahuano, Chile. Esta obra tendrá 497 kilómetros de longitud, de los cuales 201 están del lado argentino y 226 del chileno, conectando la estación de bombeo en Puesto Hernández, cerca de Rincón de los Sauces, con el Pacífico.

Con el decreto actual, los productores provinciales perderán la oportunidad de exportar al Pacífico y de acceder al puerto chileno

“No entendemos por qué Mendoza está bajo este reglamento, mientras que otras provincias productoras pueden ahorrarse el flete”, reflexionó el ministro. Además, aseguró que hay otras normativas nacionales, como la que ha permitido que un banco de calidad de crudo de Puesto Hernández en Neuquén a Puerto Rosales, en la costa sur de Buenos Aires, tampoco esté en la provincia.

“Esto no se hace para otros ductos, lo que también nos hace perder regalías. No entendemos por qué no se puede aplicar en otros que nosotros tenemos, como el que va de Puesto Hernández hasta la refinería de Luján de Cuyo”, enfatizó.

“Lo que hemos planteado son problemáticas que están complicando la industria hidrocarburífera de Mendoza. Planteamos modificar la reglamentación de las transferencias no físicas de petróleo. Esperamos tener una respuesta a la brevedad”, sumó Schilardi.

“El objetivo final es que la industria siga creciendo, con más regalías y más inversiones para Mendoza”, cerró.