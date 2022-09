Malargüe toma envión para avanzar con la minería

Malargüe levantó la cabeza en los últimos días después de la ausencia del laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento y el anuncio de la reactivación de Hierro Indio. Esto último ilusionó al intendente Juan Manuel Ojeda en su interés por avanzar con la minería en el departamento. Tras un encuentro con el gobernador Rodolfo Suarez, tomó impulso la presentación de su proyecto que delimita zonas para evadir los impedimentos de Ley 7722.

El mandatario anunció que la empresa minera estatal (PRC) comenzará la exploración de Hierro Indio, al norte de Malargüe, proyecto que tiene aval legislativo para esa instancia desde 2019, con la que se espera conocer la factibilidad económica para extraer un material que hoy se importa. La noticia compensa, a su vez, las demoras que ha tenido Portezuelo del Viento, que de ser la obra del siglo ahora se prevé que esos fondos serán utilizados para otro tipo de proyectos o una obra con una dimensión menor.

En el municipio consideran que a cada proyecto de desarrollo que surge en Malargüe le “ponen trabas”, como lo sucedido recientemente con El Azufre, el centro de esquí. Pero tras el anuncio por Hierro Indio, Ojeda se prepara para presentar un proyecto en la Legislatura que busca la exclusión de ciertas zonas de los alcances de la Ley 7722, que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en Mendoza, y que Suarez, sin éxito, intentó modificar en 2019.

El proyecto de Malargüe

El malargüino es consciente del apoyo a la norma que demostró con masivas marchas. Es por eso que diseñó una iniciativa que permite el desarrollo minero en su departamento, donde sí tiene legitimidad, estableciendo zonas de explotaciones metalíferas sin restricciones respecto al uso de sustancias químicas. Este fue otro de los temas de conversación del encuentro con el gobernador la semana pasada.

En el proyecto se delimitan cuatro sectores, quedando una habilitada para la actividad minera con, por ejemplo, mercurio, cianuro o ácido sulfúrico, y excluyendo a zonas limítrofes, pobladas y protegidas por leyes ambientales.

“La ley, que trata de reconocer a Malargüe de interés minero, zonifica hacia dentro del departamento, estableciendo dónde se pueden utilizar sustancias químicas y dónde no. Se realizó teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y del agua”, afirmó la senadora Jesica Laferte, que será la voz de Ojeda dentro del recinto. Y advirtió, contra las críticas que sabe que vendrán, que “se toman cuidados extras”.

Otros puntos del proyecto con los que buscan convencer tienen que ver con la obligación para los emprendimientos de contar con estudios de impacto ambiental y hacer parte a organizaciones civiles a través de audiencias públicas. Asimismo, plantea la creación de una Empresa Provincial Minera.

La propuesta ya está lista, pero el conflicto gremial y la tensión social en la provincia fue tal que el intendente postergó su presentación, entendiendo que no era el momento ideal para impulsar una iniciativa sobre un tema que genera tanta polémica.

Ojeda lo llevaría a la Legislatura después del 20 de septiembre, donde confían que tras el tratamiento en ambas cámara conseguirá el consenso necesario, ya que si bien el oficialismo tiene mayoría, buscarán el acompañamiento de la oposición.

Respecto a si tendrán el apoyo de la sociedad mendocina, Laferte señaló: “La ciudadanía ha empatizado, esta es una forma de generar trabajo, de salir de la crisis. Hay empresas interesadas y ciudadanos de otros departamentos. Creemos que va a tener la aceptación de toda la provincia”.

La actividad económica

Ojeda critica que se le dé la espalda al departamento mientras es uno de los que más aporte hace a la Provincia gracias a su actividad petrolera. “Producimos el 65% del petróleo, que paga casi la totalidad de los sueldos de los empleados estatales de Mendoza, y participamos del 4% del índice de coparticipación”, sostuvo el jefe comunal.

Este departamento recibe regalías petrolíferas que, según datos del Ministerio de Hacienda, en julio fueron de $726.980.054, y regalías gasíferas, que ese mes representaron $29.387.145.

En cuanto al Producto Bruto Geográfico (PBG), este departamento integra la segunda región, detrás del Gran Mendoza, que más aporta a la provincia, siendo ese indicador en el caso de Malargüe de 6,5%.

“Es uno de los departamentos que más aporta y eso puede crecer, pero tiene que ser con mano de obra privada. Tenemos que plantear cómo queremos que la provincia se desarrolle, para generar un crecimiento que aporte a toda Mendoza. El desarrollo está en la minería, la agricultura, la ganadería, el turismo. Lo que deberíamos hacer es transmitir los beneficios de la actividad minera y desarrollarla de manera sustentable y amigable con el medio ambiente”, señaló Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe.

“Necesitamos voluntad política, alineada con la Nación, dejando de lado los colores políticos. Establecer una agenda de prioridades, luego analizar cómo vamos a obtener los recursos y dialogar con los distintos actores”, afirmó el empresario.

Respecto al proyecto de Ojeda sobre la minería, Miras dijo que debería crearse un “fondo de aporte para educación, salud y seguridad” con los recursos que surjan de esa actividad, sin prescindir del cuidado del agua y el ambiente.

En tanto, Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, se mostró a favor de exceptuar a Malargüe de la Ley 7722. “La norma no regula, prohíbe, no ha logrado atraer inversores. La minería es una herramienta muy útil y tendrá gran impacto económico”, consideró, pero también reconoció que desde este sector hay que “generar más diálogo, informar a la ciudadanía. Hemos fallado en la comunicación, hay información errónea, no hemos sabido llegar a la sociedad”.

Portezuelo

El otro guiño a Ojeda fue el compromiso de Suarez de concretar Portezuelo pese al silencio presidencial respecto al laudo solicitado por Mendoza. “Vamos a agotar las vías judiciales y administrativas” con la Nación, le dijo al intendente en un encuentro en Casa de Gobierno, mientras intentan negociar que los fondos se puedan utilizar en otras obras.

Por lo pronto, el mandatario presentó un pronto despacho para que Fernández se expida, “bajo apercibimiento de iniciar una acción de amparo por mora”, y confirmó que avanzará en la construcción de la presa El Baqueano, sobre el río Diamante en San Rafael. Para ello, el gobernador dijo que destinarán casi la mitad de los U$U 1.023 millones que actualmente están paralizados.

En Malargüe están enfocados en ir a la Casa Rosada a buscar el laudo. Al respecto, Ojeda afirmó que existe “la decisión política provincial de insistir para concretar Portezuelo” y que reclamarán ante Nación movilizándose en caravana el 14 de septiembre por la “importancia” que tiene para el departamento y para la generación de energía.

