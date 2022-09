Los Pumas 7s se quedaron con el quinto puesto del Mundial tras un final milagroso y electrizante ante Francia

Triunfos ante Kenia, Sudáfrica y Francia. Derrota frente a Nueva Zelanda, resultó el balance de este equipo de Santiago Gómez Cora. El cierre fue igual de genial que la producción del conjunto nacional, porque la espectacular acción defensiva del jugador de SITAS, con un jugador menos, para provocar un increíble knock-on de Pascal Barraque, resultó perfecto para el logro de los Pumas 7s.

La última jugada

Un dato más: Argentina jugaba ese tramo final del juego sin Agustín Fraga, que había sido sancionado con una tarjeta amarilla. Una ventaja inapreciable para un deporte donde forman siete jugadores por equipo… Esa ausencia le dio todavía más lustre a la acción final.

“Vamos a buscar el quinto puesto y mostrar que lo de recién no fue casualidad, sino porque es un equipo que siempre busca ser competitivo”, había dicho Santiago Gómez Cora tras la derrota con Nueva Zelanda del sábado. Con los éxitos ante Sudáfrica y Francia, el equipo demostró una tremenda disciplina defensiva y una buena lectura de las debilidades del rival.

La Argentina abrió el camino con un try de Joaquín de La Vega y comenzó a imponer condiciones, pero rápidamente respondió Francia, tomó el control, tuvo paciencia y sobre el final del período logró marcar para cerrar la primera mitad por 7-5. En el segundo tiempo los Pumas 7s dominaron, tomaron buenas determinaciones en el ataque, fueron pacientes y encontraron la diferencia gracias a la potencia de Luciano González (10-7), que anotó el try que le dio la victoria tras apoyar la pelota sobre la línea, luego de una jugada colectiva. O en realidad, no: el triunfo se aseguró en la última acción, la de la defensa heroica de Osadczuk.

El duelo ante Francia fue de trámite parejo. Un partido cerrado en el que ambos equipo se midieron bastante. Lo más destacado fue la última jugada de encuentro. Un jugador de Francia estaba entrando al in goal con pelota dominada, para convertir un try que le dé la victoria a los europeos, pero allí apareció Matías Osadczuk que tackleó al rival en el momento en el que terminó el partido. Un triunfo épico, incluso con un jugador menos, y de la mano de la gran defensa del jugador que fue sin dudas la figura de Los Pumas 7s.

El triunfo previo ante Sudáfrica

Los Pumas 7s habían dado una prueba de carácter al derrotar a Sudáfrica, uno de los principales protagonistas del Seven Series. El trámite no tuvo la épica del año pasado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sí permitió ver la personalidad necesaria para reponerse al golpe que significó la ajustada derrota del sábado último frente a Nueva Zelanda, que los había dejado afuera de la definición por el oro en un formato de mundial mata-mata.

Desde la primera jugada los Pumas 7s impusieron condiciones: salida de Gastón Revol, cacheteo de Matías Osadczuk para que la agarre Luciano González y muestre toda su potencia, al dejar a varios rivales en el camino y marcando su primer try en el Mundial. La segunda jugada del encuentro tuvo muchas similitudes. Osadczuk recuperó la salida y tras una serie de pases el que anotó fue Joaquín De la Vega en la bandera. Con buena obtención en las salidas, los Pumas 7s son un equipo peligroso para cualquiera.

En el complemento la Argentina fue cuando mostró la personalidad y el temple para no bajar los brazos y volver a encontrar las herramientas para golpear a su rival, con un jugador que fue decisivo a lo largo de todo el encuentro. Matías Osadczuk apoyó su try a pura potencia para darle la ventaja a su equipo y cuando Sudáfrica volvió a igualar las acciones, el formado en SITAS realizó una gran corrida que terminó en un nuevo try del riojano González. En la última jugada, cuando los Pumas 7s defendieron el resultado, el rubio que lleva la camiseta 9 pescó la pelota del partido para concretar el triunfo argentino.

Toda la potencia de Luciano González. Foto: prensa UAR

Fue la segunda victoria en la temporada de la Argentina sobre Sudáfrica. La otra también había sido en una semifinal por el quinto puesto, en Singapur. Un rival que fue una piedra en el zapato en el Seven Series, ganando una semifinal por el primer puesto en Dubai y una final en Málaga. Sin embargo, los Blitzboks se desdibujaron con el correr del año, no lograron consagrarse campeones del circuito y no llegaron bien parados para recibir la Copa del Mundo.

Síntesis

Sudáfrica: Christie Grobbeñaar, JC Pretorius, Sakoyisa Makata, Ronald Brown, Angelo Davids, Müller du Plessis, Selvyn Davies

Ingresaron: Cecil Afrika, Siviwe Soyizwapi, Mfundo Ndhlovu, Impi Visser, Shaun Williams

Argentina: Rodrigo Isgró, Joaquín De la Vega, Germán Schulz, Tobías Wade, Luciano González, Matías Osadczuk y Gastón Revol

Ingresaron: Santiago Vera Feld, Agustín Fraga, Alejo Lavayén y Franco Rossetto

Tantos

Primer tiempo: 1´ Gol de Tobías Wade por try de Luciano González (A), 2´ Try de Joaquín De la Vega (A), 3´ Try de JC Pretorius (S) y 6´Gol de Ronald Brown por try de Angelo Davids (S)

Segundo tiempo: 2´Gol de Alejo Lavayén por try de Matías Osadczuk (A), 4´gol Shaun Williams por try del mismo (S); 5´gol de Santiago Vera Feld por try de Luciano González (A)