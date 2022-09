La oposición rechaza la ampliación de la Corte y asegura que la frenará en la Cámara de Diputados

La convocatoria del oficialismo para sesionar este jueves en el Senado con el objetivo de aprobar la ampliación de la Corte unificó a Juntos por el Cambio en el rechazo a la iniciativa. Referentes de la principal coalición opositora, que ya anticipó que no dará quorum en la Cámara alta, rechazaron la medida que busca elevar los jueces del máximo tribunal a 15. Coincidieron en que la reforma responde a los intereses de Cristina Kirchner y remarcaron que demuestra que la convocatoria al diálogo que hizo el Gobierno “no es sincera”. En la misma línea, advirtieron que el proyecto no podrá avanzar en Diputados.

“Mañana no daremos quorum, pero si el kirchnerismo lo consigue vamos a demostrar en el recinto como esta reforma solo busca atender la agenda privada de la vicepresidenta”, dijo el senador Martín Lousteau a LA NACION y agregó: “No hay ninguna razón técnica ni política que pueda sustentar este proyecto desopilante que busca poner la Corte Suprema de Justicia en manos de los gobernadores peronistas . Si de verdad quisieran hacer una justicia más ágil, estaríamos debatiendo la transferencia de servicios a la Ciudad”.

En esa misma línea se expresó el presidente de la bancada radical del Senado, Luis Naidenoff: “Es un capítulo más de la senda que más le importa a Cristina Kirchner que nada tiene que ver con la agenda de la gente. Es un intento burdo y absurdo en sus obsesión con la Justicia ”, dijo a este medio y aseguró: “Todo lo que intentó el kirchnerismo en materia judicial fue un fracaso. Es un intento más que podrá pasar en el Senado, pero dormirá en Diputados”.

“No tiene margen en Diputados”, coincidió Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica y agregó: “Es una amenaza concreta contra el Poder Judicial antes de la sentencia de Obra Pública”.

No se puede creer en el dialogo de quienes siempre lo han denostado”, consideró Naidenoff. “Es un tema más que obstruye el diálogo”, señaló López. “Hablan de la paz y declaran la guerra a las instituciones de la Republica”, opinó la titular de Pro Patricia Bullrich en diálogo con este medio. Los dirigentes coincidieron en que la voluntad del oficialismo de llevar este tema al recinto demuestra que “no se puede creer” en la convocatoria que hizo el Gobierno días atrás para “bajar un cambio”. “Este es un ejemplo claro.”, consideróEs un tema más que obstruye el diálogo”, señaló López. “”, opinó la titular de Proen diálogo con este medio.

El senador mendocino Alfredo Cornejo sostuvo que “el tratamiento de modificación de la Corte es la demostración que al Kirchnerismo hay que tomarlo por lo que hacen y no lo que dicen”. El expresidente de la UCR concluyó: “Por un lado hablan de diálogo y por el otro convocan a una sesión sin acuerdos mínimos con la oposición y a los codazos” .

“La convocatoria al diálogo del Gobierno no es sincera”, sentenció Mario Negri a través de su cuenta de Twitter. “Si quisieran acordar con la oposición para fortalecer la democracia no intentarían aprobar en el Senado a toda costa la ampliación de la Corte a 25 miembros, un disparate que sólo se explica por la búsqueda de impunidad”, señaló el presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja y agregó: “Si el kirchnerismo logra ampliar la Corte en la sesión del Senado será una jugada distractiva. No tiene los votos en Diputados. Además, cada nuevo ministro de la Corte necesita 2/3 del Senado, una mayoría que no tienen ni tendrán. La Constitución nos protege de los autoritarismos”.

Por su parte, Paula Oliveto, diputada nacional de la CC, lanzó: “¿A ustedes les parece que con la crisis que tiene el país el Senado vote la ampliación de la Corte? ¿Les parece que los argentinos seamos instrumentos de Cristina para condicionar a la justicia? ¿Quiénes son los cómplices? ¿Quién dialoga con estos impresentables?”.

“El kichnerismo le pide a la oposición en Diputados responsabilidad institucional para el tratamiento del Presupuesto, que la tenemos. Y en el Senado avanzan irresponsablemente con una ley inconstitucional para modificar la Corte Suprema. Son incorregibles”, dijo en esa red social la diputada Silvia Lospennato (Pro).

Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque federal, consideró a título personal que la reforma “no tiene destino” y también criticó al Gobierno por elegir avanzar con esta medida. “En lugar de embarcarse en fantasías institucionales, el Gobierno debería ocuparse de la inflación y la crisis social”, dijo a LA NACION.

La mesa nacional de JxC

A las pocas horas de que se confirmara la sesión convocada para mañana, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en donde rechazan “los intentos de atacar a la Justicia que generan un distanciamiento de las instituciones de los verdaderos problemas” de los argentinos y plantean que “a lo único que se dedica el Frente de Todos es a buscar su impunidad”.