La AMIA y la Embajada de EEUU en Argentina recordaron a las víctimas de los atentados del 11S

Amos Linetzky, presidente de AMIA y Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en la Argentina, encendieron una vela en memoria de todas las personas que fueron asesinadas en actos terroristas en distintas partes del mundo

Con el objetivo de condenar el terrorismo internacional se realizó un emotivo acto de homenaje a las víctimas de los atentados perpetrados por Al Qaeda en suelo estadounidense el 11 de septiembre de 2001. El mismo se llevó a cabo este lunes a la tarde en la sede central de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contó con la presencia de numerosos representantes diplomáticos e integrantes de diferentes instituciones comunitarias.

La conmemoración comenzó con los discursos de Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en la Argentina, y Amos Linetzky, presidente de AMIA; y siguió con el encendido de una vela en memoria de todas las personas que fueron asesinadas en actos terroristas en distintas partes del mundo.

Estamos hermanados en el dolor porque nosotros también, en este mismo lugar, . Conocemos en primera persona el significado de esas ausencias sin sentido, de esas historias personales que debían haber continuado”, destacó Linetzky en sus palabras. “Con el pueblo de los Estados Unidos nos unen muchas cosas. fuimos blanco del peor ataque terrorista que sufrió nuestro país . Conocemos en primera persona el significado de esas ausencias sin sentido, de esas historias personales que debían haber continuado”, destacó Linetzky en sus palabras.

A su turno, el embajador Marc Stanley manifestó: “Una de las muchas cosas que unen Argentina y Estados Unidos es que hemos sufrido los actos de terrorismo más horribles en nuestro hemisferio. Lamento que casi treinta años después, aún no haya justicia por los ataques a la Embajada de Israel y AMIA. El 11 de septiembre de 2001 perdimos casi tres mil vidas inocentes. El tiempo pasa, pero las heridas nunca sanarán para quienes perdieron su familia o amigos. Y como sociedad, nunca debemos olvidar”.

“Quiero agradecer a la AMIA por reunirnos cada año para conmemorar y honrar las víctimas de terrorismo en el mundo”, dijo Marc Stanley “Quiero agradecer a la AMIA por reunirnos cada año para conmemorar y honrar las víctimas de terrorismo en el mundo”, dijo Marc Stanley

“Me entristece que nuestras sociedades compartan este dolor y tragedia. Pero me enorgullece estar hoy con ustedes y trabajar juntos para que estos actos de terrorismo se recuerden y no se repitan. Tengo esperanza porque juntos somos más fuertes. Estados Unidos y Argentina son socios para combatir el terrorismo en nuestros países y el mundo. Como democracias trabajamos juntos, no solo los gobiernos sino también la sociedad civil, contra el extremismo y por un mundo más justo, tolerante y pacífico”, concluyó el embajador de los Estados Unidos en nuestro país.

La conmemoración contó también con la presencia de la vicejefa de misión en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Abigail Dressel; el embajador de Israel, Eyal Sela; el embajador de Uruguay, Carlos Enciso Christiansen; la embajadora de Polonia, Aleksandra Piątkowska; el ministro consejero de la embajada de España, Luis Tejada Chacón; el encargado de Negocios de la Embajada de Alemania, Peter Neven; la cónsul general en representación de la Embajada de Bélgica, Françoise Puissant Baeyens; el encargado de Negocios de la Embajada de Portugal, Francisco de Calheiros; y la encargada de negocios de la Embajada de Rumania, Verónica Ocneriu.

También asistieron directivos de DAIA, Keren Kayemet Leisrael, FACCMA, el Congreso Judío Latinoamericano, el American Jewish Joint Distribution Committee y FESERA, entre otras entidades.

El acto contó con la presencia de numerosos representantes diplomáticos en nuestro país e integrantes de diferentes instituciones comunitarias El acto contó con la presencia de numerosos representantes diplomáticos en nuestro país e integrantes de diferentes instituciones comunitarias

En el acto se dejó oficialmente inaugurada, además, la muestra “Memorias” del reconocido fotógrafo Aldo Sessa, que está integrada por cuatro imágenes panorámicas de las Torres Gemelas, realizadas en 1991. La exhibición se completa con dos fotografías, producidas en 2019, de los memoriales “Empty Sky Memorial” y “National September 11 Memorial & Museum”, que recuerdan a las personas que perdieron la vida en los atentados del 11 de septiembre.

El encuentro organizado entre AMIA y la Embajada de Estados Unidos en la Argentina dio continuidad a los homenajes que se vienen realizando en conjunto desde el año 2009, para robustecer el ejercicio de la memoria colectiva y promover la cooperación y el trabajo conjunto a favor de la paz, el respeto a las diferencias y la concordia entre las naciones.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2022/09/13/la-amia-y-la-embajada-de-eeuu-en-argentina-recordaron-a-las-victimas-de-los-atentados-del-11s/