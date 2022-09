La actividad económica y comercial fue prácticamente “normal” en Mendoza

Música callejera, los “arbolitos” al grito de “cambio”, el desfile de personas con bolsas por compras recién hechas en sus manos o mirando atentamente los productos en la vidrieras de los comercios. La escena es la de cualquier día en la avenida San Martín de Mendoza, algo que no se modificó para nada el viernes 2 de septiembre, pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández esta madrugada, en el que anunció un feriado nacional en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Es que el gobernador Rodolfo Suárez dispuso que en la provincia la actividad sea “normal”, algo que se reflejó al recorrer las calles del centro mendocino. La excepción fueron los bancos, que permanecieron con persianas bajas, las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección de Migraciones, PAMI y otras áreas que dependen de la Nación.

Los bancos no abrieron el viernes en Mendoza. – Orlando Pelichotti / Los Andes

“El nivel de apertura de los negocios, en general, es muy grande, aunque se ha notado una merma en la cantidad de clientes en la calle. Hay algunas excepciones con grandes tiendas de alcance nacional que han cerrado. También se ha dado que muchos comerciantes y trabajadores se han enterado esta mañana que era feriado porque la medida fue anunciada muy tarde, lo que sumó a la decisión del Gobernador de trabajar normalmente”, contó a Los Andes Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Así se pudo comprobar en la recorrida que este diario hizo por las calles mendocinas. Por caso, en una zapatería céntrica reconocieron que el movimiento era normal, incluso desde la empresa nunca se insinuó a los trabajadores la suspensión de las actividades, aunque señalaron que estaba “muy tranquilo para ser viernes”.

En una casa de ropa, reconocida por sus prendas de jeans, aseguraron que ellos siguieron las directivas del Gobernador y abrieron con total normalidad. Lo mismo que en otro local donde venden lencería y ropa de cama, donde se podía ver el regular ingreso de clientes, como en cualquier otro día.

En el caso de compañías de alcance nacional que tienen sus sucursales en Mendoza, en una de venta de electrodomésticos aseguraron que todas las sucursales de la provincia abrieron sus puertas y hasta habían recibido más consultas de las habituales durante la mañana del viernes. En una cadena de perfumería y artículos de alta gama el escenario era similar. Incluso, en su caso, las sucursales de otras partes del país también abrieron sus puertas.

Pese a que no había actividad bancaria en toda Argentina, una popular compañía financiera de la provincia también estaba operando durante el viernes, con la única restricción en la venta de dólares y divisas extranjeras.

La actividad en los comercios de Mendoza fue normal. – Orlando Pelichotti / Los Andes

MALESTAR POR EL PAGO DOBLE DE LA JORNADA DEL VIERNES

Desde el sector empresario criticaron la decisión de Alberto Fernández e incluso plantearon que discutirán el pago doble de la jornada para los trabajadores, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744).

Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), expresó: “Consideramos que el feriado nacional, como lo dijo textual el Presidente, para que la gente pueda manifestarse, es desafortunado. La UCIM está a favor del trabajo y que las actividades productivas no se detengan, porque lo que necesitamos es trabajar”.

Desde la FEM, Gispert, no descartó que por la tarde se puedan ver algunos cierres. “Hay cierto enojo por parte de los comerciantes porque al haber sido decretado feriado nacional corresponde el pago doble de la jornada y no tuvieron tiempo de decidir si abrir o no. Frente a esto, algunos están pensando en cerrar a la tarde, pero no es algo generalizado”, comentó.

Por su parte, Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys), anticipó: “Vamos a debatir el pago doble de esta jornada, porque dentro de los costos no lo teníamos contemplado. Como el gobierno provincial no ha adherido no sabemos el alcance que tienen. El empresario tiene otras maneras de compensar la situación, como con francos o devolución”.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/la-actividad-economica-y-comercial-fue-practicamente-normal-en-mendoza/