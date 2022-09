Inflación y deuda

Resulta evidente que la inflación aún no está reduciéndose y las mediciones del INDEC incluyen múltiples elementos, por ejemplo los costos de energía, que todavía no han subido. Por ello es de suponer que la inflación difícilmente baje el corto plazo.

La revisión de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son para recibir más desembolsos, no hay que olvidarse de esto por que es un fuerte incentivo del gobierno a tratar de cumplir. Si no se cumple con el FMI, las multilaterales como Banco Mundial o BID no pueden desembolsar más préstamos. En contrapuesta, con decisiones contundentes sobre reducción de gasto sí se podría esperar una reducción de la inflación. Sin embargo todavía no se han implementado medidas de este corte.

En el presupuesto presentado el jueves por la noche no es posible ver si se esperan reducciones sencillamente porque está hecho con un parámetro de inflación que difícilmente se cumpla. ¡Ojalá así fuera! En general, se adjudica al FMI la responsabilidad de las políticas de un país cuando no es así. En nuestro caso hemos hecho propuestas contra las cuales el FMI desembolsará aún más dinero. En tanto, el endeudamiento con el fondo está claramente aumentando.

Por otra parte, es menester comprender que, al tener déficit y financiación por emisión, es muy difícil que baje la inflación. No solamente es relevante cuánto se gasta sino en qué se gasta. Es mucho mejor gastar en infraestructura que en algunos otros gastos como “Planes”. De lo contrario, estaríamos diciendo que es mejor dar dinero a quien no está trabajando que a quien está trabajando en infraestructura. Estamos ante una inconsistencia muy fuerte.

(*) – Diana Mondino es economista.