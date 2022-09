Fue cambiada, sin apuro y luego de 8 años, la fecha de reunión del Consejo de Arraigo del Puestero

En el año 2019, luego de la expedición al Vde Poti Malal, a 100 Km al suoeste de la ciudad de Malargüe, la Federación Argentina de Espeleología inició la gestión para la conformación del Consejo de Arraigo del Puestero (Ley provincial 6086), el cual no se reúne desde el año 2014 .

La finalidad era dar un marco de protección a la comunidad de ese Valle, por ser protectores naturales del patrimonio espeleológico local que, además, no tienen regularizada la situación dominial desde hace décadas.

El expediente administrativo así iniciado lleva el número Expte-2019-02366405-GDEMZA-CPT#SAYOT, es de mayo de 2019 y a la fecha nunca fue respondido.

Por esa razón, en abril de 2021 la FadE inició reclamos por la vía judicial, hasta obtener la sentencia favorable a nuestro reclamo en febrero de 2021. La sentencia completa puede descargarse de la página oficial de la FAdE: http://fade.smartnec.com/images/prod/2L7OAFDltl54CxqDvLdCHW43RaNt2L.pdf.

No obstante, en junio aún la autoridad de aplicación de la ley 6086 no había dado cumplimiento a dicha sentencia, por lo que reclamamos al Juzgado interviniente que intimara a la demandada a cumplir. Ante la intimación, la SAYOT emitió la resolución 298, que cita al Consejo de Arraigo a reunirse el 29 de agosto ppdo., pero sin publicar tal resolución en el Boletín oficial.

De todas maneras, en los días previos presentamos a la presidenta a/c de dicho Consejo una propuesta de temario, el cual lleva el nro. de expediente EX 2022-05825502-GEDEMZA-DRNR#SAYOT, como puede verse en el Anexo 1 (DOS HOJAS), nota inspirada en una resolución no publicada oficialmente y de la que teníamos conocimiento por el expediente judicial.

Publicamos la noticia en https://piramideinformativa.com/2022/08/el-29-de-agosto-se-hara-la-primera-reunion-del-consejo-de-arraigo-del-puestero-luego-de-8-anos-se-hara-por-carlos-benedetto/, artículo en cuyo título ya dudábamos que la reunión fuera a llevarse a cabo, ya que muchos de sus miembros no gubernamentales no estaban siquiera enterados. La nota es del 24 de agosto y en el título preguntábamos “Se hará”?.

El día hábil previo al 29 de agosto la FAdE solicitó la nulidad de lo que fuera a hacerse, y al día siguiente, 30 de agosto, se publicó una nueva convocatoria, esta vez en el Boletín Oficial (Anexo 2). Llama la atención que en el Orden del Día allí publicado, no figuran los temas propuestos por la FAdE que están en la nota delAnexo 1.

A nuestro entender, las sucesivas irregularidades de este proceso invitar a sospechar que:

La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) posiblemente no sea admitida como miembro del Consejo, con argumentos parecidos a los que ya fueron refutados en el expediente judicial .

. Quizás sea ésta la UNICA reunión a realizarse, sólo para salvar las formas y ganarle por cansancio, tanto a la FAdE como al Juez. Ello constituiría un acto de desacato a la autoridad judicial interviniente. Las razones las explicamos más adelante

Los puesteros, si no se hace esta reunión, seguirán sin tener un espacio institucional donde expresar sus reclamos e inquietudes y seguirán siendo víctimas de malos tratos o en el mejor de los casos, beneficiarios de dádivas y limosnas de los políticos de turno .

Veamos: este hiato de 8 años obedecía (obedece) a que los poderes públicos no tienen mucho interés en empoderar a los puesteros y es por eso que el juez debió intimar al Ejecutivo a cumplir la Ley 6086 (http://fade.smartnec.com/images/prod/dqgZzwa2TEQdNW37ftC3bwmtgEsCc1.msword) bajo apercibimiento de “astreintes”, o sea una multa por cada día de incumplimiento.

Antes, la defensa había deslegitimado a los espeleólogos sosteniendo que nada tenían que ver las cavernas con los hombres y mujeres del campo. Desconocedores de la vida de los campesinos sin tierra y desconocedores de dónde están las cavernas, los funcionarios no podían (no pueden) entender que los puesteros siempre fueron los guardianes naturales de las cavidades naturales protegidas por Ley 5978. Ancestralmente los puesteros son los originarios verdaderos para los recién llegados espeleólogos.

Intimado, al gobierno no le quedó más remedio que dictar la resolución 298/22 cuatro meses después del dictado de la sentencia judicial (junio). Según el reglamento del propio Consejo, las convocatorias deben ser con no más de 48 horas y no menos de 30 días. Pero esperar cuatro meses para, encima, luego seguir dándole vueltas al tema, ya da para pensar qué hay detrás

Las propuestas de los espeleólogos

para el Consejo de Arraigo

En el Anexo 1 están las propuestas para el Orden del Día dirigida a Nadia Rapali (nrapali@mendoza,gov.ar), pero esos temas no están en el Orden del Día definitivo publicado en el Boletín Oficial (Anexo 2) . O sea que es posible que la suerte de los espeleólogos ya esté echada. Siempre y cuando decidan no insistir más.

Lo primero que solicita la FAdE es que las reuniones se hagan mensuales, y que no sean siempre en la capital provincial, ya que hay puesteros que viven a 600 o más kilómetros de la ciudad de Mendoza, no pueden descuidar a su ganado ni a sus casas ni a sus familias, no tienen dinero para viajar. Es tiempo, además, de que los funcionarios “bajen” al pueblo y no pretender que el pueblo “suba” a donde están ellos . Es una MUY BUENA razón para sabotear al Consejo de Arraigo.

Asimismo solicita apoyo al proyecto legislativo reciente del diputado José Luis Ramón, para la creación del Parque Espeleológico Poti Malal con criterio de autogestión de puesteros y espeleólogos unidos, Expediente Parlamentario 81827/22, H.C. de Diputados de la Provincia (http://fade.smartnec.com/images/prod/J5BwGkqy88Lmp30FxslrONBjg6oA8M.pdf), dada su importancia científica (Espeleología, Arqueología, Paleontología, Historia) y dado también que se ha convertido en un potencial destino turístico que permitirá una diversificación económica local.

Reclama también la escrituración gde las tierras de al menos seis puestos en el Valle de Poti Malal, recordando que tales escrituraciones deben ser GRATUITAS . Con esto último trastabillan los negocios de muchos abogados enquistados en el poder para hacer negocios, que nunca llegan a buen término, ya que hay una decisión previa de destinar todas esas tierras a otra cosa.

Se solicita también que se respete la ley 9297 propuesta y lograda por la ex senadora Andrea Blandini, que prohibe los desalojos rurales hasta el 31 de diciembre próximo, y se de apoyo al proyecto similar del diputado Emanuel Fugazzotto que correría a partir del próximo 1º de enero por otros dos años. Concretamente en Malargüe hay puesteros en Cañada Colorada que están siendo amenazados por abogados del Municipio para que cedan sus tierras bajo amenaza de desalojo. Hay “inversores” que ya empezaron a desmontar y alambrar en campos de los puesteros, y nadie levanta su voz para protestar. Corrección; la familia Ortiz ha presentado notas de denuncia ante el intendente y ante el Concejo Deliberante de Malargüe, copias de las cuales obran en poder de la Presidencia de la FAdE)

Otro tema que está generando gran preocupación se relaciona con la ley 8846, habida cuenta de que el Gobierno incumple con el resarcimiento a los puesteros cuyos animales son víctimas de la predación por parte de animales silvestres carnívoros protegidos por ley.

Teniendo en cuenta lo tratado en la última reunión del Consejo de Arraigo de 2014, la FAdE adhiere a la reivindicación de las mujeres puesteras en tanto sostenedoras de la cultura propia de los habitantes del campo.

Y aquí viene el dedo en la llaga más dolorosa: se solicita también que el Consejo de Arraigo sea una instancia de consulta PREVIA a la aprobación de emprendimientos como El Azufre S.A., como asimismo todo tipo de proyecto económico que pueda alterar la cultura puestera . De ser necesario, requerir al Poder Legislativo Provincial la respectiva modificación y/o ampliación de la ley 5961.

Otro dedo en la llaga: la FAdE reclama asimismo que se vuelva a constituir el cuerpo de Inspectores de Tierras Fiscales con criterio de defender los derechos de los puesteros, dado que el mismo ha sido literalmente desmantelado en los últimos años: no hay inspectores que vayan a constatar que los puesteros viven y trabajan en sus puestos lo que es un impedimento para que puedan escriturar sus tierras .

En estos artículos hemos desarrollado ampliamente el conflicto desatado por la negativa del Gobierno Provincial a conformar el Consejo de Arraigo del Puestero:

