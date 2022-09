Feria Internacional del Libro Mendoza 2022

Este año, la fiesta de las letras se puede disfrutar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.

Quedó inaugurada la Feria Internacional del Libro 2022, dedicada al gran periodista y escritor Antonio Di Benedetto y a los 200 años de la creación de la Biblioteca Pública General San Martín. Este año, la fiesta de las letras se puede disfrutar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.

Mendoza comenzó a palpitar una nueva edición de su Feria Internacional del Libro. Cientos de personas se acercaron a recorrer los más de 50 espacios de exposición, entre stands de librerías, aulas y salas. También, hay más de 100 presentaciones de libros, 130 músicos en escena, 120 artistas de teatro, talleres, cine y mucho más. Podrá visitarse hasta el 11 de septiembre en el Espacio Cultural Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, con entrada libre y gratuita.

Apertura oficial

Durante la tarde de este viernes, se realizó el acto oficial de apertura, en el que participaron la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario; el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; la rectora y el vicerrector de la UNCuyo, Ester Sánchez y Gabriel Fidel; el rector de la Universidad Maza, Daniel Miranda; el intendente de Capital, Ulpiano Suarez; la senadora nacional, Mariana Juri, el cónsul general de Chile, David Quiroga Hinojosa; el director de Estrategias Culturales, Fabián Sama; miembros del cuerpo Consular de Mendoza; directores de Cultura de los departamentos; la artista visual y narradora Graciela Scarlatto; la reina y virreina de la Vendimia, Natasha Sánchez y Giuliana Pilot, escritores y público en general.

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario expresó: “La literatura, atravesada por distintos lenguajes en que se referencia, será el eje para este gran encuentro de los mendocinos y mendocinas en la feria del libro más importante de la región. En estaferia hemos brindado un fuerte protagonismo a los autores y a las editoriales independientes de toda la provincia. Por ello, reconocemos a las editoriales independientes y a las librerías de Mendoza, parte fundamental en el ecosistema que preserva la figura del escritor y del libro. Trabajar junto a todos ellos es parte de la política cultural de Mendoza, de potenciar y promover la producción literaria y los autores locales”.

“Somos una de las pocas provincias con producción de editorial oficial, a través del sello Ediciones Culturales, y con una librería pública, la librería provincial Gildo D’Accurzio”, destacó la funcionaria.

“Tenemos el compromiso de establecer diálogos y consensos con todo el mundo literario y de poner en valor a sus distintos actores. Por ello, invito a que pensemos la Feria del Libro como un espacio fundamental para seguir profundizando, para la formación de ciudadanía y de audiencias, a través de la cultura y para la confluencia de distintas estrategias culturales. A través de presentaciones de obras, ponencias, intercambios de ideas y respetuosos debates, la literatura nos da la maravillosa posibilidad de encontrarnos en la diversidad, la inclusión, la accesibilidad, sin distinciones”, finalizó Vicario.

Homenaje y desagravio a Antonio Di Benedetto

Durante el acto de apertura, se realizó la entrega de la membrecía de PEN Argentina, retirada al escritor mendocino durante la última dictadura cívico militar.

PEN Internacional es una organización de escritores que vela por los derechos en todo el mundo. El actual vicepresidente a nivel mundial es Salman Rushdie. Ha luchado por la liberación de escritores en todo el mundo, especialmente ante dictaduras y persecuciones religiosas o ideológicas.

Graciela Scarlatto, prosecretaria del Centro PEN Argentina, durante su discurso destacó: “Es un orgullo estar en la querida Mendoza para entregar este desagravio simbólico al escritor Antonio Di Benedetto. En representación del presidente Gabriel Seisdedos, el Centro PEN Argentina decidió, en 1976, retirarle la membrecía, por falta de pago, al socio Antonio Di Benedetto. Hoy entregamos en forma simbólica esta cuota anual bonificada. Diferente fue la forma en que PEN Internacional y su presidente Mario Vargas Llosa exigieron a la dictadura la liberación de los intelectuales detenidos, a través de la carta abierta al general Videla, en octubre de 1976, cuando Di Benedetto marcha al exilio. Con esta devolución simbólica pretendemos homenajear y desagraviar su memoria”.

La copia del carnet recuperado de Di Benedetto será donada a la Biblioteca Pública General San Martín.

Primera jornada de feria

En la primera jornada de la edición 2022, María Laura Bolognesi presentó sus libros Las mujeres que habitaban la noche y Lo que dice la piel. Contó la autora que “la idea de la saga fue libro por libro y nació en la época que trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y me tocó escribir una editorial acerca del caso de Thelma Fardín, el cual me movilizó mucho. Eso me llevó a escribir el primer libro y luego sentí que el personaje necesitaba crecer y que yo seguía teniendo ganas de hablar acerca de feminismo y cuestiones de género. Durante la pandemia, esa segunda parte de la historia se transformó en dos partes. Es un placer estar en la Feria del Libro por primera vez. Como mendocina es un honor tener este espacio, algo que agradezco al Ministerio de Cultura y Turismo por brindar el espacio a los autores locales”. La tercera parte, denominada La cumbre de las brujas, será publicada en 2023.

También se presentó el libro Devuélvanme la muerte, de Ambrocina Cismondi. Ella señaló: “Edité este libro que trata de la vida y muerte del obispo Enrique Ángel Angelelli, que participó en las sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano Segundo y que llevó a cabo los principios del concilio que era una iglesia para los pobres. Fue el obispo de los pobres y fue asesinado el 4 de agosto de 1976, en plena dictadura militar, y su muerte fue ocultada bajo el simulacro de accidente de tránsito”.

Se presentaron además los ejemplares de A veces creo, de Mercedes Cisternas; La filosofía argentina a mediados del siglo XX. Figura, temas y perspectivas, coordinado por Marisa Muñoz y Aldana Contardi, y el libro autobiográfico Recuentos, que recorre la vida del escritor y periodista Víctor Pintos, entre otros.

También, el público disfrutó con una espectacular puesta en escena musical de Paula Neder en el escenario exterior, reconocida cancionista, compositora, productora musical e intérprete de Mendoza, quien presentó un espectáculo que mixtura pop, folk y rock. Radicada desde hace un tiempo en Medellín, Colombia, arribó a nuestra provincia para compartir su música. “Estoy feliz de volver acá, al pago, y de esta manera, celebrándolo en la Feria del Libro y presentando un espectáculo que se llama La Fuerza, que justo hoy cumple un año. En este espectáculo recojo mis canciones y algo de lo nuevo también, con un par de guitarras, con la caja y con dos invitadas impresionantes como Clau Terra y la Julieta Cangemi”, sintetizó la cantautora.

Del mismo modo, tuvo lugar Polifonías Di Benedetto. Lecturas sonorizadas para violín, electrónica y voz, un espectáculo musical y poético a cargo de Valentina Spina y Javier Piccolo, un emotivo homenaje a la obra de Antonio Di Benedetto, en la Sala Tejada Gómez del Le Parc.

Lo que viene

La jornada de mañana prevé la presencia de destacados escritores locales y nacionales. Además, de las actividades en homenaje al autor de Zama y los 200 años de la Biblioteca San Martín, habrá música y teatro en esta nueva edición del encuentro literario más importante del interior del país.

Mañana será el turno de la presentación de los libros Soldado, la batalla de Monte Longdon, de Enrique Neirotti; Metabolismos, de Hugo Fernández Panconi; Malvina, historias en papel de chocolate, de Ariel Sevilla y Fabián Sevilla; Clepsidras en la lluvia, de Graciela Scarlatto; La Caravana. La niña que juega con las constelaciones, de Mariú Carrera; Postales de Malvinas, de Ricardo Chiapa, y la saga porteña del escritor Loyds Merca y La mamá de Johnny, y Mundialito de Escritura, organizado por CABA. Del sello Grito Manso, se presentarán Jugar con tiempo, de Eugenia Segura; Godlauss, de Federico Mare; Ensayo sobre la espera, de Alfredo Marón, y Elogio de la mentira y otros relatos, de Horacio Ricardo Silva.

Asimismo, se dictarán los talleres de dramaturgia enfocados en teatro para las infancias y público joven a cargo de Emiliano Dionisi; literario infantil Un viaje en tren con Lili, a cargo de Carolina Gómez; Laboratorio de Juegos: Aprende a inventar juegos, a cargo de Adrián Blejman, y Chanti, que presenta sus nuevos libros, entre múltiples actividades.

La Feria Internacional del Libro de Mendoza puede visitarse hasta el 11 de septiembre de 16 a 21. Para más información sobre lo que acontecerá durante los próximos días, ingresar en www.mendoza.gov.ar/cultura