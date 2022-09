Continúa el ciclo Vino Literario y Teatro en la Biblioteca Pública General San Martín

En el marco de los festejos por los 200 años de la mítica institución cultural, la literatura, la música y el teatro son las propuestas de este ciclo que se puede disfrutar con entrada gratuita.

Este viernes 30, a las 19.30, Vino Literario presentará literatura en vivo en la voz de Leo Federici y Carla Ailen Esquivel junto a la actuación de la cantautora Fabiana Cacace. Mientras que el sábado 1, a las 19.30, se pondrá en escena la obra Una de gangsters.

Las actividades son con entrada gratuita en la Biblioteca Pública General San Martín, Remedios de Escalada de San Martín 1843, Ciudad de Mendoza.

Programación

Viernes 30 / 19.30

Literatura, en la voz de Leo Federici y Carla Ailén Esquivel.

Música en vivo: Fabiana Cacace.

Leo Federici es escritor, poeta y performer. Formó parte de la organización del Slam Poético Mendoza, el cual, en 2019, fue reconocido por la Cámara de Senadores de la provincia como espacio de interés cultural. Actualmente, forma parte de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura. Además, trabaja en su primer libro de poemas.

Carla Ailén Esquivel, escritora, poeta, performer, guionista, fotógrafa, gestora cultural y productora. Obras publicadas en issuu e instagram, autora y fotógrafa del fanzine Fuzai, publicado en el 2020; guionista de Karma Culinario, publicado en 2019; directora de fotografía y cámara en el video Esferas, de Vera de Venus; coautora del fanzine Hay wifi en el infierno, junto a Furio Manuel Interlandi. Actualmente trabaja en su segundo libro.

Fabiana Cacace es intérprete, compositora y pianista, destacada referente de la música cuyana y fiel exponente del género de sonidos populares de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria. Es portadora de un apellido ilustre en la historia del folclore argentino, ya que es hija de Mariano Cacace, un ícono del folclore cuyano en cuyo honor se celebra cada año el día del cantor y cantora cuyana.

Fue la encargada de convertir al prestigioso e inolvidable dúo Cacace-Aliaga en trío en la década del 90, aportándoles juventud con un nuevo sonido a esta legendaria agrupación. Ha recorrido muchos escenarios del país, siempre continuando el legado de su padre, el cual lleva como estandarte.

Es la única mujer “tonadera, cantora, pianista y compositora de música cuyana en actividad”. Recientemente recibió el reconocimiento a su trayectoria, que otorga la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), en el Teatro Independencia de Mendoza.

Sábado 1 /19.30

Una de gangsters

Tres mafiosos se encuentran como siempre para su reunión semanal, pero por alguna razón, esta vez el Capo no aparece. Estos tres personajes habitan un espacio de espera, de marginalidad, y a su vez habitan el sometimiento y la sumisión ante la idea del poder, que los desespera.

El Capo. ¿Quién es? ¿Llegará? ¿Qué pasaría si existiera la posibilidad de eliminar esa figura y habitar ese espacio de poder? ¿De qué serían capaces estos personajes de baja estofa y dudosa moral? Intriga… sospechas… tiros… azar… cigarros… alcohol… Are you talking to me?

Actúan Tania Casciani, Mariela Locarno y Juan Pablo Torrecilla. Música original y sonido de Facundo Silione; fotografía, Celeste Mari; diseño gráfico, Mariano Murano; supervisión creativa, Leticia Vetrano, y dirección de Magui Lucero.