Bullrich y Cornejo en Mendoza, destacaron la importancia de las PASO

Los dirigentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, defendieron en Mendoza la continuidad de las PASO luego de recorrer el Mercado Cooperativo de Guaymallén. Al mismo tiempo criticaron la situación económica y la evaluaron los 1.000 días de gestión de Alberto Fernández.

La visita de Bullrich a Mendoza se da justo en medio del debate a nivel nacional sobre el futuro de las PASO. Ayer en la tarde el Consejo Nacional del Pro ratificó que no deben cambiar las reglas del juego y se tienen que realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como único mecanismo legal para llevar adelante la elección de candidatos para los comicios del próximo año.

En este sentido, Bullrich recordó que “toda la teoría democrática en el mundo dice que las reglas electorales siempre tienen que ser cambiadas por los partidos mayoritarios. Estamos viendo un proceso muy regresivo, negativo y reaccionario, como lo es el hecho de acomodar las reglas del juego a lo que les conviene a los gobiernos locales. Pasó en San Juan, en Salta y en muchas provincias donde están anulando las PASO. Circula que buscan anular ahora las PASO a nivel nacional. Ayer Manzur dijo que no, pero bueno”.

Cornejo sumó que con la presidenta del Pro coinciden “en la necesidad de contar con un plan de Gobierno y económico muy concreto para que quien gane las PASO lo ejecute. Esta es la única manera de dar certidumbre, algo que este Gobierno nacional no ha sabido darle a este país”.

Asimismo, el senador nacional recordó que “en el 2020 y en el 2021 también amenazaban con eliminarlas. Con Patricia Bullrich fuimos provincia por provincia. Recorrimos las 8, donde se elegían senadores y obtuvimos 6 de las 8 victorias. Esto demuestra que trabajando juntos le damos orientación a la Argentina y creemos que Juntos por el Cambio debe ser el camino para todos”.

Los 1.000 días de Alberto

En su paso por Mendoza, la presidenta del PRO ironizó sobre los primeros 1.000 días de la presidencia de Alberto Fernández y dijo que “no parece alguien que haya gobernado durante todo ese tiempo”. Tampoco ahorró críticas hacia el ministro de Economía d ela Nación, Sergio Massa, al que calificó como “una palita que va tirando los problemas para adelante”.

“Tenemos un país que cambia las retenciones por veinte días y eso significa emisión. Tenemos el 7% de inflación (en agosto) y en eso no hace nada. Dice que va a trabajar sobre la incompatibilidad de los planes sociales y a la semana va para atrás”, remarcó Bullrich al hacer hincapié en que “la Argentina necesita cambios estructurales”.

En tanto que Cornejo sostuvo que “tener un 7% de inflación este mes ya es todo un fracaso de Massa”. Además, detalló que los bonos duales “que consisten en prorrogar $9 billones para el año que viene, no hacen más que patear los problemas para adelante y a una tasa prohibitiva, usuraria, que solo beneficia a los bancos”.

También, el senador dejó en claro que “Massa no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales. Solo ha contribuido a tener un discurso económico más sensato, aunque creerle al ministro de Economía es como creerle a Alberto Fernández y Cristina. Este trío se unió solo para conquistar el poder y se mantienen unidos para conservarlo. No le van a dar certidumbre a la Argentina”.

La ex ministra de Seguridad de la Nación agregó con el ex gobernador de Mendoza “coincidimos en planes, ideas y en algo que nos parece muy importante para el país como pensar, con caracter y precisión, en los cambios que el país requiere. Hemos demostrado esa potencia y fuerza para poder cambiar desde el lugar que nos ha tocado. Eso nos lleva a una convergencia política”.

De esta manera, Bullrich dejó en claro que ambos entienden en la necesidad de un orden y una economía consistente “que termine con el déficit, que baje impuestos y que le ponga a la producción, a lo largo y a lo ancho del país, una mirada muy concreta para lograr competitividad y bajar costos. Esta es la única manera de que la Argentina sea competitiva”.

Modo Mendoza

Para Bullrich la provincia “es un gobierno que nos representa y que ha venido generando muchas transformaciones en materia de educación, seguridad, economía y en el bienestar de los mendocinos tanto en la gestión de Alfredo Cornejo como en la del actual gobernador. Es un orgullo que una provincia que representa a Juntos por el Cambio se anime a ser los cambios que se necesitan”.

Consultada sobre posibles nombres para una eventual formula en 2023, Bullrich dijo que “todavía no es momento” de hablar de candidaturas, aunque elogió a Cornejo al mencionar las coincidencias que tiene con el mendocino. “Argentina necesita carácter, valentía, fuerza y la capacidad de tomar decisiones y no volver atrás. Esa es una característica que Alfredo ha demostrado no solo siendo gobernador, sino también como diputado y senador. Esa característica es lo positivo”.

A su turno, el ex gobernador expresó sentirse “orgulloso con la autoridad que tiene Patricia, con su experiencia y la formación política que tiene. Es una persona preparada en la gestión pública, doctora en Ciencias Políticas. Es decir, su autoridad desde su experiencia y trayectoria nos halaga”.

También Cornejo detalló que, si bien “Mendoza tiene muchas cosas por mejorar, la orientación es la correcta y la que necesita el país. La orientación son las reformas necesarias para un Estado mucho más inteligente, que genere oportunidades, que permita el crecimiento por vía del mérito individual y como valor social”.

En este sentido, el senador explicó que “la provincia privilegia un entorno del sector privado, lo reconoce como el que crea riquezas. Todas estas cosas, la cultura populista las niega totalmente. Es por ello que desde este lugar nos sentimos muy complacidos de escuchar a Patricia Bullrich”.

Asimismo, recordó que su comunión de ideas con Bullrich comenzó “cuando trabajamos juntos mientras fui presidente de la Unión Cívica Radical, a nivel nacional, y ella del Pro. Tuvimos una sinergia importante que nos permitió tener un triunfo en el 2021 en buena parte del país y que generó equilibrio de poder. Sin este triunfo hoy estaríamos hablando de otra Argentina. Ahí trabajamos espalda contra espalda cuidando lo que representa Juntos por el Cambio”.

La gestión de la pandemia

“Cuando comenzó la pandemia el presidente Alberto Fernández tenía un 70% de imagen positiva. Solo fuimos ella y yo los que nos atrevimos a decir en radios y portadas nacionales que era una locura lo que estaban haciendo. Dijimos que esa forma de encarar la pandemia era mala, desde el punto de vista político, que era cerrar todo por tanto tiempo. El resto de los políticos no se atrevieron a salir o prefería seguir la orden nacional”, aseguró Cornejo.

“Está demostrado que estamos entre los 10 países con mayores víctimas de Covid a pesar de la estrategia súper conservadora. A su vez, nosotros decíamos que el país no tenía ahorro público ni privado, tampoco moneda ni financiamiento para encarar una cuarentena de ese tipo y que íbamos a salir mucho peor económicamente, que iban a quebrar negocios”, agregó.

De esta manera, el senador expresó que “los argentinos necesitan exigirles a sus políticos convicciones, no frases hechas, no buscar lugares comunes, eufemismos para no decir las cosas como deben ser. Patricia no anda con eufemismos, dice las cosas como debe ser. Esto contribuye a la deliberación pública, a la democracia, a tener un país mejor que es lo que en definitiva demanda la mayoría de los argentinos”.

Para finalizar, Cornejo sostuvo que “los principales problemas de Mendoza tienen que ver con el desorden macroeconómico nacional. Si ordenamos la economía nacional, Mendoza por las reformas estatales que ha tenido en los últimos años va a volar en crecimiento y empleo”.

Continúa la visita

Ambos dirigentes tendrán una agenda de actividades que incluye además una visita mañana viernes a San Juan. Previo a este viaje, los dirigentes se reunirán con legisladores del Frente Cambia Mendoza y luego mantendrán un encuentro con jóvenes en la Plaza Independencia.

Para terminar la jornada, se realizarán una reunión con el académico Jaime Correas, ex Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza durante la gestión de Cornejo en la Gobernación y miembro de la Academia Argentina de Letras.

Fuente:https://jornadaonline.com/politica/bullrich-y-cornejo-en-mendoza-destacaron-la-importancia-de-las-paso-20229151520