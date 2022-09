Boca venció a Colón y sueña con pelear el campeonato

Norberto Briasco, a los 10 minutos del primer tiempo, y Luca Langoni, a los 28 del complemento, le dieron el triunfo al Xeneize, mientras que Luis “la Pulga” Rodríguez de penal, a los 39 de la primera etapa, marcó la igualdad transitoria para el Sabalero.

Colón comenzó mejor ya que se adueño del desarrollo en los primeros instantes proponiendo un juego agresivo y de verticalidad, en el cual explotó los laterales y resaltó la labor de Farías y Bernardi, y de esta manera logró generar dos ocasiones claras en las que tuvo que intervenir el arquero Rossi.

Cuando todo era del Sabalero e incluso abrió el marcador, pero el tanto de Wanchope Ábila fue anulado por fuera de juego. Fue Boca el que abrió el marcador por medio Briasco, quien definió con el pie bien abierto para firmar el 1-0, luego de poco menos de un año sin disputar un parido oficial.

Pese al tanto, Colón no negoció su idea de juego y mostró la misma ambición, pero siempre se topó con Rossi, hasta que sobre el cierre de la primera etapa, el arquero derribó a Ábila y el Pulga Rodríguez con un remate potente al medio del arco, cambio la pena máxima por el gol de la igualdad.

En el segundo tiempo, Boca se adueño de la posesión de la pelota, la hizo circular, pero abundaron los pases laterales y no profundizó. Mientras que Colón mostró un juego más punzante y contó con varias ocasiones para ponerse en ventaja, pero nuevamente la figura de Rossi -gigante por momentos- y las malas definiciones lo privaron.

El Sabalero fue puro ataque y puso contra las cuerdas a un Boca que no hizo pie por momentos, sin embargo, cerca de la media hora de juego, un remate de media distancia por parte de Payero derivó en el rebote que dio el arquero Chicco y que capturó el juvenil Langoni para sentenciar el 2-1 y nuevamente darle el triunfo a su equipo como el partido anterior ante Atlético Tucumán que marco los dos tantos.

El final del partido tuvo a Colón buscando de todas las formas la igualdad, pero Rossi una vez más salvó al Xeneize para sellar un triunfo vital en sus aspiraciones por pelear la Liga Profesional.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Liga Profesional.

Fecha 17.

Colón (1) – (2) Boca.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Pablo Dóvalo.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Christian Bernardi, Facundo Farías; Luis Rodríguez, Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Boca: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Esteban Rolón, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. DT: Hugo Ibarra.

Goles en el primer tiempo: 10m Briasco (B), 39m Rodríguez (C) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 28m Langoni (B).

Cambio en el primer tiempo: 13m A.Schott por Meza (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m A.Molinas por Romero (B), L.Vázquez por Briasco (B); 29m B.Cortes por Langoni (B), F.Taborda por L.Rodríguez (C), S.Pierotti por Bernardi (C), 34m M.Weigandt por Benedetto (B); 82′ T.Sandoval por Perlaza (C).