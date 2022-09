Audiencia Pública por la tarifa del agua: Aysam pide un aumento de $ 921 en la factura promedio

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) encabezó una audiencia pública para discutir el aumento de la tarifa de los servicios de agua y cloacas, y la empresa que los brinda, Aysam, solicitó un incremento del 58,31%. Según las proyecciones presentadas por la empresa, la tarifa pasaría de un promedio de $ 1.583 (50% de agua y 50% de cloacas) a $ 2.504 mensuales, es decir $ 921 más.

Sin embargo, existe una distancia amplia entre quienes pagan menos por lo servicios señalados y quienes pagan más. “El 75% de nuestros usuarios estaría pagando tarifas con aumento menores (factura final de $2.300 por mes), por los dos servicios”, explicó Alejandro Gallego, presidente de Aysam.

No obstante, como sucede con todos los servicios públicos, la audiencia pública no es vinculante, y el pedido de adecuación tarifaria queda sujeto, luego, a una decisión del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez.

“Este es el tercer año en que Aysam ha financiado sus gastos operativos con tarifas, desde su creación (hace 12 años), es la primera vez que se cumplen tres años seguidos sin pedir fondos ni a Nación, ni a provincia, ni a los municipios, para funcionar y para hacer frente a todo lo que pasa diariamente en una empresa que tiene 2.500 reclamos por semana que salir a resolver”, agregó Gallego, en el marco del pedido de adecuación tarifaria para los 430.257 usuarios de Aysam, la mayor prestadora de servicios de la provincia.

EL ESTADO DE LAS REDES DE AGUA Y CLOACA

De acuerdo con el relevamiento de Aysam, en los últimos 11 años se han incorporado 1.712 km de redes de agua y 760 km de cloacas; lo que significó además 260 mil habitantes a los que se les comenzó a prestar ambos servicios desde entonces. “En términos porcentuales, esto representa un 19% de los usuarios, y en longitud, un 38% del total de redes desde la creación de Aysam”, destacó Gallego.

No obstante el aumento de redes para la prestación del servicio, el titular de la empresa no negó las dificultades que existen hoy en la prestación del servicio, dado que el 11% de la red (590 de 5.355 km de red de agua) se encuentra en mal estado. Ese porcentaje se concentra en mayor medida en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, San Rafael y Las Heras (78% de las redes en mal estado están en esas comunas y el 50% de ese total, en Capital y Godoy Cruz).

Los mismos departamentos son los que presentan problemas con las redes cloacales, pero en mayor proporción. Y es que, de los 3.642 km de cloacas que cuenta la empresa, el 29%, es decir casi 1.000 km, están en mal estado.

“Vemos una concentración de problemas de redes en pocas comunas, debido a que los municipios fundacionales son los que tienen las redes más antiguas”, agregó Gallego y explicó que, frente a esto, se espera lelgar a reemplazar 60 km de redes en al estado por años, para “bajar el stock de km en mal estado, y la situación permanente de alerta en la sociedad y de derroche, que no le hace bien a nadie”.

INFLACIÓN ANUAL Y PROYECTADA

El Gobierno dispuso extender el llamado Programa de Recomposición y Convergencia de las Tarifas para Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza S.A.), que habilita aumentos hasta el 2025 en hasta 2 tramos anuales o períodos de menos de un año.

De igual manera, para los componentes dolariz,ados se toma una divisa oficial igual a 166,50 pesos para diciembre de este año y de 269,90 hacia fines del año que viene. se aceleró y por eso, tuvimos que pedir una adecuación antes”, comentó Gallego, al respecto.

Además, el titular de Aysam, explicó que, de todas maneras, el último estudio presentado va de junio a junio, y se tomó para 2022 un índice del 80% y para el próximo año, del 60%, de acuerdo a lo presupuestado por el Gobierno Nacional. De igual manera, para los componentes dolarizados se toma una divisa oficial igual a 166,50 pesos para diciembre de este año y de 269,90 hacia fines del año que viene.

CONTROL A LOS USUARIOS

El Contador Roberto Caccavari, asesor del EPAS, fue el encargado de presidir la audiencia, y recordó que esta no produce efectos directos, pero aseguró que su informe llevará a Casa de Gobierno todas las inquietudes vertidas por los oradores, entre los que se destacaron Romina Ríos Agüero, titular de la ONG Protectora; y José Luis Ramón, diputado provincial por “Protectora, Fuerza Política”.

El funcionario, señaló que el EPAS tiene la función de controlar a los operadores, y puntualmente a Aysam como la principal operadora. “Desde el 2010, luego de llevar adelante la intervención de Obras Sanitarias Mendoza (que culminó con la caducidad de su concesión), nació Aysam, y en esa misma época salió la sanción de la ley 8.270 que permitía la apertura de un abanico grande de organización para todos los operadores”, comentó.

“En función de esto, me permito reflexionar con el ciudadano: cada vez que se habla de audiencia pública se habla del valor de la tarifa y de la calidad de servicio. Eso está bien, son verdades parciales, pero no es menos cierto que Mendoza es un desierto con cuatro oasis y que tenemos una nueva realidad hídrica, con 120 operadores en toda la provincia; y que el Epas regula a los operadores, pero también a los usuarios, y debe tener normas precisas en resguardo de la ciudadanía; tampoco es menos cierto que existen actitudes desaprensivas entre los usuarios, como derroche, emprendimientos inmobiliarios en ex viñedos, y eso debe ser atendido”, agregó.

Finalmente, el contador Caccavari, destacó que hay que “caminar hacia la micromedición integral del universo de los operadores”, porque “lo que no se mide, no se conoce”, y solo eso permitirá controlar el uso del agua, pero también de las fugas y de la acción clandestina, pero que la audiencia pública tiene el único objetivo de discutir la convergencia tarifaria, y que se deberá discutir todo lo anterior, en otra instancia.

