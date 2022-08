Verstappen, imparable, se quedó con el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Verstappen se afianzó como líder del campeonato de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Hungría y se distanció de sus perseguidores en el campeonato de la Fórmula 1, donde le sacó 80 puntos de ventaja a Charles Leclerc, de Ferrari, que terminó en el sexto lugar.

Verstappen partió décimo en la largada pero dio una muestra de estrategia y se llevó con contundencia la carrera, en la que completaron el podio Lewis Hamilton y George Russell (ambos de Mercedes), que comenzó desde la pole position.

“Esperaba poder acercarme al podio, pero hemos tenido una estrategia muy buena, hemos sido muy reactivos. Incluso con el 360, ganamos la carrera. Estuve luchando con muchos chicos, fue muy divertido. Ha sido una carrera loca, muy feliz de haberla ganado”, expresó el vencedor, que también se recuperó de un trompo durante la competencia.

Hamilton, por su parte, señaló: “Al principio me costó mucho, pero poco a poco me fui sintiendo más cómodo con el equilibrio. He empezado muy bien. Los otros chicos tienen ventaja, pero la estamos recortando claramente, espero que podamos aportar algo más en la segunda mitad de la temporada y empezar a luchar con ellos”.

Las primeras diez posiciones incluyeron a Carlos Sainz (Ferrari), Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), Leclerc, Lando Norris (Mc Laren), Fernando Alonso (Renault), Esteban Ocon (Renault) y Sebastián Vettel (Aston Martin). Detrás aparecieron Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas) y Daniel Ricciardo (Mc Laren).

Debido al receso de verano, el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 se llevará a cabo el 28 de agosto en Bélgica, en el Circuito Spa-Francorchamps.