Suarez: “Tenemos que poner de pie a un país que injustamente tiene al 40% de la población bajo la pobreza”

En una conferencia ante funcionarios gubernamentales, empresarios y líderes argentinos y del extranjero, el Gobernador analizó el panorama económico y político del país. Reclamó a la Nación “resolver los problemas de la macroeconomía”, explicó en qué consiste el Modo Mendoza de gestionar y apostó a diversificar la matriz productiva provincial.

El Gobernador Rodolfo Suarez participó en “Conferencias de Ciudades Latinoamericanas 2022: Buenos Aires”. El evento es promovido anualmente por Americas Society (AS), un foro dedicado a la educación, debate y diálogo entre las Américas, y por el Council of the Americas (COA), una organización integrada por compañías internacionales líderes que comparten un compromiso por el desarrollo económico, social y democrático en Occidente.

05Durante su exposición, el mandatario comenzó asegurando que los vaivenes de este país, más las crisis políticas, vienen agravando la situación de la Argentina. “Estamos gobernando con mucha incertidumbre”, disparó Suarez, y dijo que, lamentablemente, “la única certeza que tenemos los argentinos es que 4 de 10 personas viven bajo la línea de la pobreza, y eso nos tiene que interpelar a todos”.

En ese sentido, aseguró que “Mendoza necesita ampliar la matriz productiva para crecer”, al referirse a la “economía diversificada” que necesita la provincia. “Acá tenemos un gran desafío, porque la Argentina tiene muchísima riqueza. Sin embargo, no somos un país rico, por ello debemos trabajar más que nunca”, sostuvo, y explicó que actualmente “estamos avanzando sobre tres minerales que son fundamentales para el futuro de la humanidad, como lo son el litio y el cobre, que contribuyen a las energías limpias y a combatir el problema del calentamiento global”.

Suarez sumó el potasio como tercer mineral. “Tenemos el segundo yacimiento de potasio del mundo y esto representa una gran oportunidad para el país”, explicó al confirmar que desde Mendoza se está buscando un socio para invertir en la mina Potasio Río Colorado. “Ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento y ni qué hablar de la parte de Vaca Muerta que aún está sin explotar. Ambos proyectos son compatibles y desde la Provincia vamos a aportar todas las infraestructuras necesarias para concretarlas”, añadió.

Según el Gobernador, el accionar productivo de las provincias no solo tiene que ver con las decisiones que toman los gobiernos provinciales, sino principalmente con las de la Nación. “Lo que hay que resolver son los problemas de la macroeconomía, estabilizar las cuentas, resolver la inflación, establecer normas claras desde el Banco Central, entre otras cosas. Son pocos los instrumentos económicos que tenemos las provincias, además, porque la política exterior y monetaria la maneja el Gobierno nacional”, agregó.

Como una forma de salir de esta situación, puso como ejemplo los programas Enlace y Enlazados, además de Mendoza Activa, para hablar de cómo gestiona el Ejecutivo provincial para promover la economía. “En nuestra provincia nos gusta hablar del Modo Mendoza, que tiene que ver con la forma en que se llevan adelante las políticas públicas. Nosotros no hablamos de planes sociales, sino de programas de empleo como Enlace y Enlazados, donde capacitamos a la gente para que pueda acceder a un trabajo formal”.

Explicó que el Gobierno mendocino paga un salario mínimo vital y móvil para cada empresa que tome a una persona en blanco. “Si esa persona ha estado capacitándose, extendemos esa ayuda para que, en base al mérito, salgan del plan, tenga un trabajo digno y sea un ejemplo para sus hijos”, afirmó Suarez ante el auditorio. Además, sostuvo que “pueden venir todas las inversiones que quieran, pero si no construimos una cultura del trabajo, no habrá quién trabaje en esos emprendimientos y eso tiene que ver también con la cultura del trabajo y la educación”.

Además, habló sobre el programa Mendoza Activa como una política donde se bajan los impuestos a 64 rubros y, a la vez, se propicia el trabajo privado con una devolución de hasta el 40% de las inversiones que se retribuye con Ingresos Brutos, en efectivo o con billetera electrónica para que se consuma en la provincia. “Llevamos más de 115 mil millones de pesos invertidos y esto ha generado muchísimo trabajo y emprendimiento en la provincia de Mendoza”, dijo.

Suarez reiteró el concepto de Modo Mendoza también al hablar de Reforma Institucional, la misma que viene propiciando su gobierno para reducir los costos de la política. “Todos tenemos que ajustarnos los cinturones y los primeros que debemos hacerlo somos los políticos”, sostuvo, y explicó que el ahorro que se lograría con reducir la Legislatura a la mitad de sus miembros y eliminar las elecciones de medio término sería muy importante para la provincia.

“Las cláusulas del equilibrio fiscal deben tener rango constitucional para que ningún gobernante pueda gastar más de lo que ingresa”, reafirmó Suarez, y sostuvo que las reformas que se realizan deben ser empáticas con la sociedad en su conjunto, pero sobre todo con los más vulnerables.

Suarez pidió por un cambio de mentalidad en materia política y económica

Sobre los cambios en el Ministerio de Economía de la Nación, el Gobernador explicó que desde la provincia de Mendoza se están siguiendo de cerca los pasos que da Sergio Massa. En este sentido, afirmó que era “necesario” que el Ejecutivo nacional “tuviera un cambio y una reacción como la ha tenido y ojalá llegue a buen puerto”.

Asimismo, Suarez hizo referencia a que, pese a estos cambios, “hay una incertidumbre importante de qué es lo que puede ocurrir con la economía”. De esta manera, apuntó que “no hay herramientas mágicas que tengan un resultado inmediato para salir de esta situación. Tiene que ver con políticas de Estado que hay que llevar en un largo tiempo y sostenerlas”.

Además, el Gobernador recordó que para lograrlo “se necesita confianza, ya que tenemos una grave crisis de confianza, y que haya acuerdos y consensos políticos, políticas de Estado, y consensos y acuerdos en cómo se manejan las diferencias en un país. Si dentro de un mismo gobierno las diferencias tienen que ver con obstaculizar, no hay manera de que resulte ninguna política pública en el país”.

Para cerrar, el mandatario dejó en claro que “se trata de cuestiones básicas, que tienen que ver con un cambio de mentalidad y de concepción de cómo ver la política en Argentina”.