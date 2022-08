Suarez recibió a la joven empresaria mendocina que creó una app para salvar vidas y fue distinguida por la NASA

La maipucina Julieta Porta tiene 24 años y su proyecto fue elegido por la agencia espacial estadounidense entre 26 mil concursantes. Además de haber sido premiada por la ONU, en los próximos días representará a Argentina en un Foro de Sustentabilidad Mundial que se realizará en Japón.

El Gobernador Rodolfo Suarez recibió a Julieta Porta, quien con 24 años fundó una empresa que ayuda a los científicos a conseguir fondos para sus proyectos. Su talento la llevó a ganar un concurso de la NASA representando a la Argentina en el Foro Económico Mundial de la Mujer, donde quedó seleccionada entre 26 mil concursantes luego de pasar 268 instancias. Durante el encuentro estuvieron presentes los referentes maipucinos Giuliana Díaz y Néstor Majul.

“Creamos Zonda Inc., que es una aplicación que usa tecnología para poder prever y salvar vidas de la principal catástrofe de América Latina, que son las inundaciones”, detalló sobre el proyecto que la llevó a ganar el concurso de la NASA. La aplicación también sirve para calcular los costos aproximados que un país deberá tener en cuenta en caso de que ocurra una catástrofe de este tipo.

Julieta además participó en AgroJusto, donde fue premiada por la ONU como la mejor pyme con el Global Winners Best Small Business, en la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios. También, a Mendoza y al país en el Women’s Forum for the Economy and Society, que se realizó en Ecuador, y en el XII Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, que se llevó adelante en México. Allí fue designada como vocal de la comisión directiva de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

En diciembre del año pasado se recibió de licenciada en Dirección de Empresas y le quedan seis materias para obtener el título de Ingeniera Comercial.

En los próximos días, Julieta también viajará a Japón para participar en el Foro de Sustentabilidad Mundial. “Eligen a cinco personas de todo el mundo para intercambiar ideas con personalidades destacadas, empresarios, personal del sector y de la diplomacia pública y privada”, explicó durante su encuentro con el Gobernador.

La joven empresaria sumó que debatirán sobre “cómo vamos a seguir creando distintas estrategias de cooperación internacional debido a que se viene la cumbre mundial de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy en calidad de representante de Mendoza y Argentina a Japón”.