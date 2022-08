Sirius regresa al Independencia con su exitoso tributo a The Alan Parsons Project

Este sábado 20 desde las 21.30, las canciones íconos de la legendaria banda inglesa sonarán en la potente propuesta musical de la agrupación mendocina.

Sirius, Tributo a The Alan Parsons Project sube, a pedido del público, nuevamente al escenario de la sala cultural mayor de Mendoza, el Teatro Independencia. Sirius agrupación mendocina que es de las pocas en el mundo que rinde homenaje a The Alan Parsons Project, la legendaria banda inglesa, se presentará este sábado 20 de agosto desde las 21.30 y los tickets ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar.

Alan Parsons Project (APP) se conformó en 1975 por el productor, ingeniero y compositor Alan Parsons y el productor ejecutivo, compositor y vocalista Eric Woolfson. En el espectáculo de este sábado, Sirius ha preparado un repertorio de las canciones icónicas de la banda inglesa, pero además se sumará un bonus track: la suite The turn on the friendly card. La suerte de una buena carta narra la historia de un hombre adulto, quien, tras comenzar a sentirse insatisfecho con su vida, decide ir a un casino a apostar todo cuanto tiene, para luego perderlo completamente.

Sirius: el único tributo de Alan Parsons en Latinoamérica



La agrupación mendocina comenzó a producir música de APP a comienzos de 2019 y, si bien la pandemia interrumpió el proceso, el resultado final pudo verse plasmado el 7 de abril pasado en el Teatro Independencia. Fue una propuesta musical éxito de taquilla y que demostró la potencia sonora y vocal, con músicos con trayectoria y talento. Un espectáculo que ha sumado nuevos seguidores y que generó el pedido en las redes de un nuevo espectáculo.

Sirius es la única banda tributo de APP en Argentina y Sudamérica. Temas como Eye in the sky, Sirius, Limelight y Time, entre tantos, son algunos de los éxitos que se escucharán este sábado en el Independencia.

Los integrantes de Sirius son Jorge Luis Garín (voz), Denise Alfonzo (voz y flauta traversa), Willy Moreno (voz y guitarra), Eduardo Gabriel Vega (batería), Eduardo Aranguez (vientos y percusión), Nelson Hämmerle (bajo), Abel Villegas (teclados), Federico Prieto (guitarra) y Jorge Quiroga (teclados).

Antología – The Alan Parsons Projetc es el nombre del espectáculo que brindarán este sábado 20 de agosto a las 21.30. Las entradas tienen un valor de $800 y ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar. En la boletería del teatro, también se podrán adquirir el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto de 18 a 21, y el sábado 20 de 18 a 21.30.

Acerca de Sirius



Eduardo Gabriel Vega: baterista, ha tocado con Seven Contadora, Piero, Eclipse, Zonda Projeckt, Yesspirit y Superlogical.

Jorge Garín: Cantante, integrante también de la banda Eclipse, tributo a Pink Floyd.

Nelson Hämmerle: bajista, ha tocado junto a David Lebon, Banda de Placard y Aqualung (tributo a Jethro Tull).

Eduardo Aranguez: toca la percusión y saxo, participa en Superlogical (tributo a Supertramp).

Willy Moreno: vocalista, fue integrante de Los Innombrables y actualmente de Destino Circular (tributo a Virus) y Superlogical (tributo a Supertramp).

Jorge Quiroga: tecladista, tocó en Inti Kori, Ragnarok, Eclipse, banda estable de Cantapueblo y actualmente en Consciente Colectivo.

Abel Villegas: tecladista, tocó junto a Leo Dan, Antonio Romera.

Denise Alfonzo: corista, toca flauta traversa, fue coreuta en Invisible Touch (Tributo a Génesis/Phil Collins), coreuta para el show The Wall, de la Banda Eclipse-Tributo a Pink Floyd, Coro Universidad del Aconcagua y Coral Féminas (2016 hasta la actualidad).

Federico Prieto: guitarrista, participó en Colectivo Art, Zonda Projeckt, Dr Jekyll (tributo a Vox Dei), Dúo Palacio-Prieto (música latinoamericana) y Guitar Shop (Jeff Beck).