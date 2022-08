Respetar horarios, cenar liviano y otros consejos para dormir bien

Si usted no duerme bien, lo más probable, además de sentirse cansado durante el día, es que a largo plazo tenga alguna enfermedad. La falta de sueño uno la paga con una hipoteca en salud. Por eso es importante seguir algunos consejos que ayudan a conciliar y mantener el buen sueño.

– Respetar los horarios . Tiene que acostumbrar al cerebro, a su cerebro, a dormir en un determinado horario fijo. Es decir, me acuesto siempre a las 11 y me levanto a tal hora. Eso, al relojito, le hace bien.

– Comidas livianas . Evite comer dos horas antes de ir a acostarse. ¿Por qué? Porque si el estómago está lleno, se envía más sangre ahí y el cerebro trabaja menos, trabaja peor, por decirlo simple. Las comidas deben ser, a la noche, livianas. Livianas no es que el plato es liviano, ¿eh? Es que tiene pocas grasas. Comidas de fácil digestión. Frutas, verduras, ensaladas, pollo, calabaza, algo que no tenga grasas. Si no, la digestión pesada y lenta, no ayuda a dormir.

Evite los platos pesados en la cena, y priorice comidas livianas bajas en grasas (Getty Images) Evite los platos pesados en la cena, y priorice comidas livianas bajas en grasas (Getty Images)

– Tomar muy poco líquido . ¿Por qué? Porque las personas se llenan de líquido y después van al baño a la noche. ¿Y sabe qué? Cuando la vejiga se empieza a llenar y usted se despierta a las tres y media de la mañana para ir al baño, no se despertó a las tres y media, se despertó a las tres. Porque ya la vejiga le manda información al cerebro y usted se va despertando de a poco y el sueño ya no es bueno. Y después tiene que volverse a dormir, le lleva más de una hora. Poco líquido a la noche.

– Evitar los estimulantes . Las bebidas cola, las oscuras, el café, el mate, el té común, el chocolate y el cigarrillo. Todos son estimulantes.

– Ejercicio . A la noche, no suele ser conveniente realizar actividad física intensa. Ojo, al que le hace bien… Lo que yo diga, no importa, yo doy normas generales. Pero a muchas de las personas que no duermen bien, el hacer ejercicio a la noche, les eleva la cantidad de adrenalina y después están muy activados y les cuesta dormir.

– El lugar donde dormir . En un dormitorio, es lo ideal. ¿Qué quiero decir con dormitorio? Con una cama para dormir, sin luz, que baje la luz, que no haya sonidos, que no esté lleno de tablets, computadoras, teléfonos, que usted no esté varias horas contestando whatsapp.

Es conveniente que la habitación para dormir esté a oscuras, la luz, aunque sea tenue, puede interrumpir el sueño (Getty) Es conveniente que la habitación para dormir esté a oscuras, la luz, aunque sea tenue, puede interrumpir el sueño (Getty)

Si se acuesta, es para dormir, tiene que parecerse a un dormitorio. Si quiere ver algo de televisión, una serie o su programa favorito, evite hacerlo acostado en la cama. Siéntese al lado en una silla y mire la tele.

Cuando se levante de la silla o del silloncito, se acuesta y ahí tiene que acostumbrar al cerebro a dormir. Por eso, si usted me pregunta, son todos consejos, tips. ¿Es bueno contar ovejas cuando no puedo dormir? Sí, cuente ovejas.

Pero ojo, si va por la oveja 300 y no se durmió, levántese y haga otra cosa. Lea algo que le traiga paz, serenidad y calma. Si quiere ver algo de tele, que no sea muy estimulante, un ratito, con poca luz, y después se vuelve a acostar.

¿Por qué? No acostumbre al cerebro a estar en cama sin poder dormir. Y lo último, si ve que no duerme bien, consulte con su médico.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

