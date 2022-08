Proyecto de creación del Parque Poti Malal basado en aportes de la FAdE publicados – Por:.Carlos Benedetto

En 1997, José Fernando Castro, nacido en el Puesto Arroyo Leiva, Poti Malal, y que había hecho un curso de Espeleología, se animó a entrar a una enorme cueva en yeso cercana a su puesto y la bautizó con el nombre de San Agustín, en homenaje a Agustín Castro, su abuelo y fundador de una familia hoy repartida por todo el valle. Fernando empezó a soñar, en 2015, con crear un grupo espeleológico propio allí, el Grupo Espeleológico Poti Malal (GEPM), que recién comenzaría a tomar forma a comienzos de 2022.

En 2016 Fernando presentó un trabajo en el V Congreso Argentino de Espeleología (V-CON.A.E.) en Malargüe (ver ARGENTINA SUBTERRANEA NRO. 40 en http://fade.org.ar/images/prod/UpgwjdNwnq686m7J3WQLoBq2qCG3Um.pdf) sobre la historia de esa caverna, descubierta antes de que se hicieran las mensuras de los campos a comienzos del nuevo siglo. El descubrimiento de la cueva fue en 1997.

Todo el mundo conocía “la cueva”, yh se decía que allí caían animales, que nunca podían salir, pero nadie se animaba a entrar. Sin embargo él se había capacitado en Espeleología y se animó. Dio aviso a Gendarmería, que fue al lugar con miembros del INAE (Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas) … el Alférez Marcelo Miranda y el entonces Sargento Nelson Aguilar, quien hizo la primera topografía. Luego Fernando se incorporaría el IN.A.E. y sería co-fundador de la FAdE.

La Federación Argentina de Espeleología aún no existía, ni se hacían congresos, pero a comienzos de 1998 se hizo en Las Lajas, Neuquén, el último “encuentro” de espeleología nacional, y la ponencia “estrella” fue la Cueva de San Agustín: tampoco aún se habían descubierto los lagos interiores.

Desde ese año 2000 se sucederían 6 expediciones espeleológicas al Valle organizadas por el Mendip Caving Group conjuntamente con el IN.A.E., ya columna vertebral de la Federación.

Al presentar esa historia en el V-CON.A.E. y rendir homenaje a su abuelo, Fernando también propuso que todo el Valle fuera convertido en un Parque, ya que en todos esos casi 20 años de exploraciones se habían descubierto nuevas cavidades (San Antonio –ex cueva Miranda-, Sima de Leiva, La Gotera, Los Cangrejos, La Buitrera, Federación, Doña Palmira, etc.).

Así fue que la FAdE inició las gestiones, ese mismo 2016, para realizar los estudios de base para la creación del Parque, que tuvieron como colofón (transitorio, por supuesto, como todo final de proceso), la realización de la asamblea anual ordinaria 2022 de la Federación en el mismo Valle, en Semana Santa de este año, tema sobre el cual Pirámide Informativa dio información: https://piramideinformativa.com/2022/04/la-fade-inaugura-su-proyecto-de-espeleologia-social-con-su-asamblea-anual-2022-en-el-campo/ y https://piramideinformativa.com/2022/04/poti-malal-un-lugar-en-el-mundo-tambien-para-los-espeleologos-por-carlos-benedetto/.

A pesar de las trabas burocráticas para proseguir con los estudios subterráneos (los de superficie continúan, obviamente, y en este tiempo se han descubierto nuevas cavidades aún no denunciadas), la FAdE pidió a la entonces senadora Silvina Camiolo que gestionara un proyecto de ley de creación del Parque, sin obtener respuesta. Ante ello, la misma FAdE pidió el apoyo del diputado Gustavo Majstruk, quien de inmediato presentó un proyecto de Ley, que puede leerse en http://fade.smartnec.com/images/prod/emhZB3CEkH5AAONjKrFwf1645zUj2j.pdf. Pero ese proyecto durmió en la comisión de Ambiente de la Legislatura (Diputados), a pesar de los reiterados pedidos de activación, y perdió estado parlamentario en el pasado julio.

Se sabía que eso iba a pasar y es por eso que los espeleólogos recurrieron al diputado José Luis Ramón, quien rápidamente puso a trabajar a uno de sus colaboradores en el tema y así fue que el 10 de agosto adquirió nuevamente estado parlamentario un proyecto mejorado y ampliado , firmado por él (Fig. 2, ver texto completo en la web de la FAdE (http://fade.smartnec.com/images/prod/J5BwGkqy88Lmp30FxslrONBjg6oA8M.pdf ).

Como de costumbre, los legisladores sureños brillaron por su indiferencia, como ya había pasado en 2020 cuando la ex senadora Andrea Blandini, eternamente preocupada por la situación de los puesteros y del incumplimiento perpetuo de la Ley 6086, estaba gestionando un proyecto de ampliación del plazo para suspender los desalojos rurales (Blandini es ahora asesora del diputado Emanuel Fugazzotto, quien también él está trabajando en un nuevo proyecto de prórroga, ya que el actual vence el próximo 31 de diciembre. Los puesteros ignoran todo eso).

Tal como dijéramos este sábado 13 en la LV 19 Radio Nacional Nalargüe (https://www.raddios.com/6939-radio-online–lv19-radio-malargue-am-790-malargoe-argentina) la situación de Poti Malal está estrechísimamente ligada a la situación general del resto de los puesteros de toda la provincia, lo cual ya había sido tema central de la Asamblea Anual Ordinaria FAdE 2022 antes mencionada.

Los fundamentos del nuevo proyecto

En el proyecto se remarca el carácter pìonero del Puesto Arroyo Leiva, desde donde se llevaron a cabo las primeras exploraciones espeleológicas en el Valle, y se destaca que ese carácter pionero se ha contagiado a otras actividades, sobre todo económicas: “La familia que estableció el “Parador Turístico Poti Malal” es la misma que descubrió la primera cueva (San Agustín). La construcción de ese parador redinamizó notablemente la economía de la zona, ya que se ha establecido un parador nuevo en el camino de ingreso al Valle, como así también surgieron relaciones comerciales embrionarias dentro del lugar, por ejemplo para abastecer al comedor del parador (de los Castro), además de que, junto a otros siete puestos, esta familia cuenta con servicio de Internet. En 2019 esto último no existía y ello da muestra del espíritu emprendedor de puesteros que, no obstante, aún no pueden acceder a los títulos de propiedad por incumplimiento del Estado Provincial de lo que establece la Ley 6086 . Un emprendimiento como el que estamos propiciando con este proyecto apunta también a que se regularice la situación dominial de todos los puestos. El Parador del Puesto Arroyo Leiva (https://cabalgatasenmalargue.webnode.es/) se convirtió en un destino turístico, promocionado incluso por la Dirección de Turismo del Municipio, sin abandonar las ancestrales prácticas de ganadería trashumante, lo que sería, en germen, una diversificación económica original. La escrituración de los campos permitiría a estas familias acceder a créditos para potenciar esa diversificación. A ésto se agrega que se encuentra en formación, desde el año 2015, el Grupo Espeleológico Poti Malal – GEPM, bajo la tutela de la misma FAdE”. (Ver Figs. 6 y 7)

Lo innovador del proyecto es la propuesta de poner en valor las viejas casas de adobe abandonadas por algunos pobladores que fallecieron o se fueron y entonces ahora los puestos están ocupados por sus familiares, que también nacieron ahí, y sus hijos: “hay parcelas en las que aún existen las antiguas casas de los pobladores actuales o de sus padres. En esas casas hay documentación probatoria de ocupación que data de comienzos del siglo XX, con referencias a la ocupación de las mismas a fines del siglo XIX, lo cual fue relevado por la FAdE en la Semana Santa 2022. Se trata de casas muy sencillas, abandonadas pero a cuya vera los puesteros han construido casas nuevas donde habitan. Las antiguas están abandonadas, pero no destruidas, y pueden constituirse en “museos in situ” para relatar a los turistas las distintas historias familiares, exhibir la documentación que los acredita como pobladores (la cual fue en gran parte escaneada en la campaña FAdE mencionada) y, en general de todo el valle, ya que hay lazos familiares entre todos los puestos”.

Tomando los informes de la FAdE, el diputado Ramón señala que “Como se explica en el artículo publicado en http://piramideinformativa.com/2019/02/la-fade-descubrio-dos-nuevas-cavernas-en-el-valle-de-poti-malal-malargue-por-carlos-benedetto/, se trataría de una zona con un potencial kárstico muy interesante, con la existencia de acuíferos subterráneos hipotéticamente interconectados”.

Menciona también otras publicaciones de Pirámide Informativa, donde la FAdE volcó sus experiencias sobre el Valle: http://piramideinformativa.com/2019/02/la-federacion-argentina-de-espeleologia-cumplio-19-anos/), donde incluimos varios links la información relacionada con los preparativos del año 2018 en este tema… La casi suspensión de la expedición, fue subsanada gracias a la intervención de Fabián Wanag (Programa Provincial de Arraigo del Puestero – PAP), Guillermo Yazlli (Director provincial de Catastro) y la Dra. Alejandra Pezzutti, abogada del PAP, quienes así se convirtieron en los primeros funcionarios públicos en ingresar a la Cueva de San Agustìn . “La familia de Valeriano Castro, su esposa Petronila Guajardo y sus siete hijos demostraron, al inaugurar este parador el pasado 7 de diciembre, que la unidad hace la fuerza…. y el progreso material. El menor de los 7 hijos varones, Leandro, fue el único que quiso quedarse a vivir en el campo y sus hermanos lo ayudaron a montar este emprendimiento turístico, que impresiona a primera vista por la calidad de las instalaciones, que fueron visitadas también por los funcionarios. Justamente estaban allí para hacer inspecciones para la actualización de los legajos relacionados con la situación dominial de cada puesto. Y estaban, secundariamente, para ayudar a destrabar la ejecución de la resolución relacionada con el Parque Espeleológico… Así, la presencia de estos funcionarios sirvió para que los espeleólogos, que los acompañaron en sus inspecciones, también pudieran mostrar su trabajo para tranquilizar a los pobladores en el sentido de que la FAdE no es una agencia de turismo, sino una asociación sin fines de lucro que impulsa la creación de un parque, un área protegida, bajo el criterio de co-manejo y gobernanza. Para que nos quede claro: el co-manejo y gobernanza es un método de administración de los espacios protegidos por ley donde los administradores directos no son los funcionarios políticos ni los guardaparques, sino la propia comunidad, con criterios ancestrales de los pueblos originarios”. (Del informe FAdE 2019)

En realidad los hijos de los Castro son seis y se ha advertido que, desde el 7 de diciembre de 2018 hasta este 2022 el Parador Turístico ha progresado muchísimo. Está literalmente irreconocible si se lo compara cómo estaba ese lugar en 1997.

“Desde 2019, entonces, se descubrió que la aplicación de las leyes 5978 (de Cavidades Naturales) y 6086 (de Arraigo del Puestero), deben ir de la mano. Y en ese sentido se trabajó no sólo en la esfera administrativa, sino también en la judicial. En la esfera Legislativa hubo un proyecto del Diputado Gustavo Majstruk (Expte. 78180/20), que debe actualizarse”, dice el proyecto de Ramón

Otras publicaciones citadas en los fundamentos del proyecto se refieren al conflicto por la conformación del Consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086) y porque la misma asociación FAdE realizó su Asamblea Anual Ordinaria en el Puesto Lagunas Verdes en la Semana Santa a los efectos de confirmar las intenciones de trabajar mancomunadamente para proteger al Valle de Poti Malal y los derechos de sus habitantes:

También MDZ colaboró en la correcta difusión de este proyecto, justo es decirlo.

Y así mismo la LV 19 Radio Nacional Malargüe, especialmente la periodista Jimena Buel, quien tiene un programa destinado exclusivamente a los puesteros. De esos programas de radio se destacan los emitidos los días 9 y 22 de abril y este pasado 13 de agosto.

“Las conclusiones de los relevamientos realizados en 2019 y 2022,, en la Parcela 31 hay una casa abandonada en condiciones de ser convertida en “museo histórico familiar” o denominación similar, como asimismo en Las parcelas 42 y 60. En la primera de ellas y conjuntamente con los tenedores de la parcela 41 se encuentran las yeseras más llamativos de todo el valle, con un potencial espeleológico no calculado aún porque las exploraciones epigeas fueron insuficientes. En la parcela 62 se encuentran las Lagunas Verdes, espacio ideal para realizar cabalgatas, para la exploración de nuevas cuevas y para deportes subacuáticos (buceo)”, continúa el proyecto en sus fundamentos

Luego Ramón pasa revista a las conclusiones publicadas oportunamente por la FAdE en su informe 2019, que diera origen al primer proyecto, el del diputado Majstruk y agrega que “con la experiencia de Semana Santa 2022 esta propuesta se ha visto enriquecida, por lo que se explica anteriormente. En conversaciones con la Federación Argentina de Espeleología tomamos contacto con la documentación mencionada, como asimismo las numerosas publicaciones científicas acerca del Valle, y consideramos oportuno someter a consideración el siguiente proyecto de Ley”. Y agrega: “Se debe resaltar la importancia de que el proyecto se ubica en línea con la Ley 6086 de Arraigo del Puestero, ya que esta iniciativa es un proyecto económico autogestionario , que aunque ya existe de manera precaria, como iniciativa de algunos pioneros (Puesto Arroyo Leiva, Puesto La Vaina), necesita de un marco legal específico”.

Respecto del articulado, transcribimos el mismo en su totalidad:

“Art. 1º – Créase el Área Natural Protegida Parque Espeleológico Poti Malal según Ley 6045, art. 22, en la categoría 5, Reserva de Paisaje Protegido; el área comprendida se encuentra en el polígono demarcado por las coordenadas geográficas -35-788424º/-70.132187º; -36.193489º/-70.346291º; -36.310802/-70.013860º; -35.906971º/-69.811.207º)

Art. 2º – Los cerros que contienen a las Cavernas San Agustín (coordenadas geográficas -35.967333/-69.987733 – 1715 msnm) y Federación (coordenadas geográficas -35.969177/-69.988144 -1693 msnm) serán considerados zona intangible (Reserva Natural Estricta según artículo 21 de la Ley 6045), destinados exclusivamente a estudios científicos. Tal zona intangible consistirá en dos respectivos círculos de 500 metros de radio cada uno en torno a dichas coordenadas, a efectos de proteger también el paisaje epigeo. La servidumbre de paso queda establecida en el sendero que existe entre el arroyo Poti Malal a la altura del Puesto Miranda (Parcela 31)

Art. 3º – El área creada respetará los derechos ancestrales y dominiales de los habitantes del valle, como asimismo todos los derechos contemplados en la Ley Provincial 6086. Los mismos serán los administradores del patrimonio paisajístico, natural y cultural, espeleológico o no, conjuntamente con los espeleólogos que realizan investigaciones en el lugar y estén debidamente inscriptos en el registro de espeleólogos creado por Ley 5978/1993 y su resolución reglamentaria 410/2002, con estricto respeto de las prioridades establecidas en la Ley 5978 arts. 2 y 6.

Art. 4º – Los descubrimientos de nuevas cavidades naturales serán reportados a la Dirección de Recursos Naturales Renovables y a las autoridades del Programa Provincial de Arraigo del Puestero y del Consejo creado por la Ley 6086 artículo 6. Dicha información deberá ser pública por lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente de la Nación 25.675.

Art. 5 – Las actividades turísticas en el área serán administradas exclusivamente por los mismos habitantes del Valle y en beneficio exclusivo de la comunidad residente, con la fiscalización conjunta de los organismos mencionados en el artículo 4.

Art. 6 – Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos en el Valle de Poti Malal pueden ser convertidos en atractivos turísticos in situ con la participación y asesoramiento profesional de los organismos públicos y asociaciones civiles que entienden en la materia. De Ninguna manera serán transportados fuera del Valle y su eventual exhibición pública se hará en los museos in situ que los puesteros mismos decidan establecer.

Art. 7 – Declárase patrimonio histórico y cultural las antiguas casas de adobe en desuso en el Valle

Art. 8 – De forma”

El proyecto incluye también algunos mapas, de los cuales sólo rescataremos dos. En el primero (Fig. 9) puede verse el valle con cuatro óvalos amarillos que indican las zonas kársticas más importantes. El óvalo correspondiente al presunto complejo San Agustín-Federación es el más grande de los dos del medio

En el segundo mapa (Fig. 10) se ha hecho una superposición de la mensura realizada hace veinte años sobre la imagen geológica satelital, y actualiza el anterior, ya que se puede observar que ha cambiado la magnitud de los óvalos, habida cuenta de la importancia que han adquirido las zonas de las parcelas 41 y 42, donde puede apreciarse la potencia de los yesos aún inexplorados, y que se extienden hasta el Oeste, de dimensiones aún desconocidas y donde se supone que habría lagos y ríos subterráneos de mayor magnitud que en Cueva San Agustín. Algunbas de las posibles bocas de acceso ya han sido georreferenciadas por la FAdE y se está organizando una nueva expedición para la primavera próxima, que seguro será el bautismo espeleológico del GEPM como entidad autónoma

Va a ser difícil obtener el apoyo de la DRNR, habida cuenta de que el mandamás de esa dirección no es el director Sebastián Melchor (que tiene formación científica y proviene del Partido Socialista versión PRO), sino el jefe del Departamento de Áreas Protegidas Guillermo Romano, personajes a quienes ya mencionamos en una nota de la semana pasada (https://piramideinformativa.com/2022/08/paro-de-guardaparques-las-brujas-sigue-siendo-una-sangria-para-malargue-carlos-benedetto-carlos_benedettofade-org-ar/). Como se sabe, Romano no es oficialista ni opositor sino todo lo contrario, y viene cayendo parado desde hace más de un cuarto de siglo; de Ambiente no sabe nada ni le interesa. Pero además es suegro de Melchor. O sea que es el suegro de su propio jefe. Se entiende en manos de quiénes está el ambiente en Mendoza?

Carlos Benedetto

