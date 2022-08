¿Por qué un cuadro de coronavirus leve pero persistente puede provocar COVID prolongado?

El COVID tiene características heterogéneas. Puede ser asintomático, inducir síntomas leves o causar una enfermedad crítica. Con la intención de comprender mejor el escenario, un dúo de investigadores desarrolló un modelo matemático de la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 y comprobaron que el virus no se elimina por completo del cuerpo y causa una infección persistente.

Es que entre el 10 y el 20% de los pacientes sintomáticos tienen un riesgo elevado de compromiso de múltiples órganos y sistemas y mortalidad. Y cada vez hay más pruebas de que el huésped explica la variabilidad observada en la gravedad de la enfermedad, la tasa de infección y los síntomas de la enfermedad a largo plazo.

Los investigadores informaron que la cantidad de ciertos subconjuntos de células dendríticas se mantuvo en menos de la mitad de la de los donantes sanos, incluso siete meses después de la infección