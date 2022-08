Pablo Moyano toma distancia de la CGT: está “totalmente de acuerdo” con aumentos por suma fija

Luego de que un sector de la cúpula de la CGT rechazó los aumentos por suma fija, el titular del sindicato de camioneros Pablo Moyano tomó distancia de sus compañeros de la central obrera y dijo estar “totalmente de acuerdo” con el pago de un bono que evalúa el Gobierno nacional.

“Nunca se debatió (en la cúpula de la CGT) suma fija o no, yo estoy totalmente de acuerdo en este contexto mundial y en particular de nuestro país. Yo, Pablo Moyano, no voy a impedir que un trabajador que tenga salario bajo tenga la posibilidad de cobrar un bono o una suma fija“, resaltó el triunviro de la central obrera.

En ese punto, se mostró a favor de la posibilidad de que el Gobierno decida subir los salarios por suma fija, pero dijo no saber por qué algunos de sus compañeros de la CGT “no quieren” el aumento por decreto.

Además, el sindicalista reveló que el próximo miércoles visitará al Papa Francisco en el Vaticano, cuyo encuentro comprenderá a “todos los dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)”.

“Nos va a recibir y vamos a ver si podemos plantear la problemática que hay en nuestro país”, señaló el secretario adjunto de Camioneros.

Luego de una semana atravesada por los cambios de Gabinete de Alberto Fernández, el triunviro de la CGT afirmó que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, es “el hombre indicado” para comandar el Palacio de Hacienda y consideró que “llegó en el momento justo”.

“La llegada de Sergio Massa genera expectativa no solo en los mercados, en los trabajadores también”, resaltó Moyano en declaraciones radiales.

Consultado sobre la posibilidad de que el dirigente social Juan Grabois abandoné el Frente de Todos por insatisfacción con las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, respondió: “Todos vamos a hacer un esfuerzo para que no se vaya del Frente de Todos”.

“Nadie puede dudar de que (Juan Grabois) es un compañero que siempre ha estado del lado de los que más sufren y más necesitan. Ojalá que, más allá de su calentura, pueda sentarse en una mesa con Sergio (Massa) para ir solucionando los graves problemas que tienen muchísimos argentinos”, enfatizó.

Por último, aseguró que “el apoyo al nuevo ministro es totalmente claro”, pero confirmó que el próximo 17 de agosto se realizará la marcha que viene organizando la central obrera en contra de los “especuladores”.

“Ojalá que con la multitudinaria movilización que vamos a hacer y las medidas que anunció el Gobierno se logre que los sectores que día a día remarcan los precios de los alimentos frenen un poco y sean más solidarios”, sentenció.

Escrito por Noticias Argentinas