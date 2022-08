Los gremios ya fueron notificados sobre la reapertura de paritarias para la semana que viene

El cronograma con los horarios será comunicado en los próximos días cuando se termine de definir.

El Gobierno de Mendoza convocó a los representantes gremiales para revisar el incremento salarial que se acordó en estos últimos días, tal como se comprometió el Gobernador Rodolfo Suarez. De esta manera, se activa la cláusula de compromiso tras conocerse el alto índice inflacionario que azota al país y que alcanzó el 7,4% durante julio.

La medida alcanza tanto a los gremios que aceptaron la propuesta como a aquellos que rechazaron la oferta y recibieron el aumento por decreto.

La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales.

