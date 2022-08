Falcioni tomó las riendas de Independiente y resaltó que la prioridad “es sumar puntos”

Julio César Falcioni volvió a Independiente y le dio inicio a su tercer ciclo al frente de un club que se encuentra convulsionado en todos los aspectos. También destacó que la prioridad será “sumar puntos para la tranquilidad institucional”.

“Conocemos al plantel, también hay chicos jóvenes que se promovieron cuando no estuvimos”, comentó el entrenador de 66 años en diálogo en ¿Cómo te va? de Marcelo Benedetto en AM 550 Radio Colonia.

“Me encontré con un equipo bien arriba, después de un triunfo, esperando poder sostener el buen nivel en lo que resta del torneo”, agregó sobre el animo de los futbolistas tras golear a Colón en Santa Fe y volver a la victoria luego de seis partidos.

Además, el Emperador marcó cual es el camino a seguir: “Necesitamos sumar puntos para la tranquilidad institucional. Queremos consolidar un equipo que consiga resultados”.

Sobre el encuentro que deberá afrontar el próximo domingo, desde las 17.30 frente a River, Falcioni no dio indicios acerca de cual sería su once titular, aunque sí generó dudas en torno a la titularidad en el arco: “Entre mañana y pasado decidiremos qué arquero está en mejores condiciones para jugar el partido”.

Por otra parte, se refirió a su salida de Independiente hace siete meses, cuando Daniel Montenegro, ex Asesor Deportivo, tomó la decisión de no extender su vínculo: “Cuando me fui, me pareció correcta la decisión que tomó el mánager, que pidió tener decisiones en lo futbolístico. Yo sabía a nivel directivo la opinión que tenían del trabajo que hicimos”.

Por último, sin querer entrar en polémicas, Falcioni remarcó que el presente deportivo también se debe a las malas decisiones que se tomaron durante la competencia: “Independiente vendió cuatro jugadores mientras se estaba disputando el torneo”.

NA