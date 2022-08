El 29 de agosto se hará la primera reunión del Consejo de Arraigo del Puestero luego de 8 años. ¿Se hará? – Por:.Carlos Benedetto

Las acciones judiciales iniciadas por la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) identificadas como Expte-2019-02366405-GDEMZA-CPT#SAYOT, llegaron a buen puerto en febrero pasado, cuando la Justicia ordenó al gobierno que se convocara al Consejo de Arraigo del Puestero creado por la Ley 6086 y que no se reune desde febrero de 2014.

La sentencia está en la web oficial de la FAdE, en la sección creada para publicar hechos relativos a los puesteros vinculados desde hace décadas con los espeleólogos: http://fade.smartnec.com/images/prod/2L7OAFDltl54CxqDvLdCHW43RaNt2L.pdf.

Este hiato de 8 años obedecía (obedece) a que los poderes públicos no tienen mucho interés en empoderar a los puesteros y es por eso que el juez debió intimar al Ejecutivo a cumplirla bajo apercibimiento de “astreintes” , o sea una multa por cada día de incumplimiento. Antes, la defensa había deslegitimado a los espeleólogos sosteniendo que nada tenían que ver las cavernas con los hombres y mujeres del campo. Desconocedores de la vida de los campesinos sin tierra y desconocedores de dónde están las cavernas, los funcionarios no podían entender que los puesteros siempre fueron los guardianes naturales de las cavidades naturales protegidas por Ley 5978. Ancestralmente los puesteros son los originarios verdaderos para los recién llegados espeleólogos.

Intimado, al gobierno no le quedó más remedio que dictar la resolución 298/22 (ver al pie) cuatro meses después (junio), aunque hasta ayer la misma aún no había sido publicada en el Boletín Oficial , a pesar de que corren plazos perentorios (según el reglamento del propio Consejo, las convocatorias deben ser con no más de 48 horas y no menos de 30 días).

Las autoridades de la FAdE han decidido presentarse de todas formas en esa reunión y hacerlo con una serie de propuestas para incluir en el Orden del Día,

Hasta el momento, ningún organismo de derechos humanos de la provincia (MEDH, APDH, XUMEK, LADH, CORREPI, etc) se ocupó de este asunto, o sea los derechos humanos de los puesteros según Ley 6086 (http://fade.smartnec.com/images/prod/dqgZzwa2TEQdNW37ftC3bwmtgEsCc1.msword), por lo que debió hacerlo la FAdE.

Las propuestas de los espeleólogos para el Consejo de Arraigo

Lo primero que solicita la FAdE es que las reuniones se hagan mensuales, y que no sean siempre en la capital provincial, ya que hay puesteros que viven a 600 o más kilómetros de la ciudad de Mendoza, no pueden descuidar a su ganado y a sus casas y familias, no tienen dinero para viajar. Es tiempo, además, de que los funcionarios “bajen” al pueblo y no pretender que el pueblo “suba” a donde están ellos.

La FAdE también solicita apoyo, reconocimiento e integración al Consejo a puesteros y originarios de Malargüe, pero también de Monte Comán y San Carlos, que vienen realizando reclamos similares sin que nadie los escuche.

Asimismo solicita apoyo al proyecto legislativo reciente del diputado José Luis Ramón , para la creación del Parque Espeleológico Poti Malal con criterio de autogestión de puesteros y espeleólogos unidos, Expediente Parlamentario 81827/22, H.C. de Diputados de la Provincia (http://fade.smartnec.com/images/prod/J5BwGkqy88Lmp30FxslrONBjg6oA8M.pdf), dada su importancia científica (Espeleología, Arqueología, Paleontología, Historia) y dado también que se ha convertido en un potencial destino turístico que permitirá una diversificación económica local.

Reclama también la escrituración gratuita de las tierras de al menos seis puestos en el Valle de Poti Malal, recordando que tales escrituraciones deben ser GRATUITAS.

Se solicita también que se respete la ley 9297 propuesta y lograda por la ex senadora Andrea Blandini, que prohibe los desalojos rurales hasta el 31 de diciembre próximo, y se de apoyo al proyecto similar del diputado Emanuel Fugazzoto que correría a partir del próximo 1º de enero por otros dos años .

Esto viene a cuento de que recientemente los puesteros han denunciado amenazas de desalojo por parte de funcionarios municipales en las “tierras militares” cercanas a la ciudad de Malargüe (ver fotografía aérea), para dar lugar a emprendimientos económicos de dudosa procedencia, sin estudio previo de impacto ambiental y que ya han empezado a desmontar sin permiso . Estas irregularidades fueron denunciadas por el concejal Rodrigo Hidalgo según pedido de informes (2 fojas) que también se incluye al pie.

Otro tema que está generando gran preocupación se relaciona con la ley 8846, habida cuenta de que el Gobierno incumple con el resarcimiento a los puesteros cuyos animales son víctimas de la predación por parte de animales silvestres carnívoros protegidos por ley . La FAdE pide también por esa cuestión a tono con el colectivo PUESTERAS EMPODERADAS, de reciente creación en Malargüe y que estuvo ya haciendo gestiones en Mendoza y levantada de firmas en la misma ciudad de Malargüe.

Teniendo en cuenta lo tratado en la última reunión del Consejo de Arraigo de 2014, la FAdE adhiere a la reivindicación de las mujeres puesteras en tanto sostenedoras de la cultura propia de los habitantes del campo.

Se solicita también que el Consejo de Arraigo sea una instancia de consulta PREVIA a la aprobación de emprendimientos como El Azufre S.A., como asimismo todo tipo de proyecto económico que pueda alterar la cultura puestera . De ser necesario, requerir al Poder Legislativo Provincial la respectiva modificación y/o ampliación de la ley 5961.

La FAdE reclama asimismo que se vuelva a constituir el cuerpo de Inspectores de Tierras Fiscales con criterio de defender los derechos de los puesteros, dado que el mismo ha sido literalmente desmantelado en los últimos años: no hay inspectores que vayan a constatar que los puesteros viven y trabajan en sus puestos lo que es un impedimento para que puedan escriturar sus tierras.

Quienes deseen incorporarse al Consejo de Arraigo, deben dirigirse a: Coordinadora de la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales- SAYOT Geog. Nadia Rapali, nrapali@mendoza.gov.ar .

El dia 23 la Geog. Rapali recibió una nota con detalles de estos temas (Nota GDEMZA NO-2022-05825675-GDEMZA-DRNR#SAyot – EX 2022-05825502 – GDEMZA-DRNR#SAYOT, la cual también fue subida a la web oficial de la FAdE: http://fade.smartnec.com/images/prod/5neHxshbTHbRmXjrR3ZUHgz79ivO6v.pdf.

En lo inmediato, la cita es el lunes 29 de agosto a las 10 horas, cuarto piso Ala Oeste de la Casa de Gobierno, en la Sala de reuniones de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. La FAdE invita a puesteros, ambientalistas, legisladores, abogados, periodistas, a que acompañen este hecho histórico.

Carlos Benedetto

carlos_benedetto@fade.org.ar