Destacadísima actuación en el Nacional Juvenil de Tiro Córdoba 2022

Hombres Cadete Mayor: 5° J Ignacio Román Cadete menor: Sub campeón nacional Francisco Roman Medalla de Bronce J. Ignacio Sanchez Drí Mujeres: Cadete Mayor: Medalla de Bronce Brisa Morales 4° Aixa Ugarte Cadete menor: Medalla de Bronce Luján Goicochea 6° Ariadna Saromé 8° Jazmín Morales Mini 46° Rocío Jazmín 50° Juan Manuel Por equipos Mujeres cadete menor Campeonas Nacionales Goicochea Lujan y Ariadna Saromé Mujeres cadete mayor Sub Campeonas Nacionales Brisa Morales y Aixa Ugarte Hombres cadete menor: Sub Campeones Nacionales Román Francisco y J Ignacio Sanchez Drí.

Hombres Cadetes Menor: Sub campeona nacional Francisco Román Medalla de Bronce J. Ignacio Sanchez Drí Mujeres: Cadete Mayor: 5° Aixa Ugarte 7° Cynthia Caselle 8° Brisa Morales Cadete menor: 6° Luján Goicochea Por equipos Hombres cadete menor: Campeones Nacionales Román Francisco y J Ignacio Sanchez Drí. Mujeres cadete mayor Medalla de bronce Aixa Ugarte y Cynthia Caselle. 4° Brisa Morales y Lujan Goicochea