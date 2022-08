Debemos seguir cuidando el agua

Hace años Mendoza se encuentra en emergencia hídrica lo que complica sobre manera el consumo humano y la distribución para la producción. Es por eso que las nevadas de esta temporada si bien no solucionan el problema traerán un importante alivio porque según los especialistas del Departamento General de Irrigación, estamos mejor que el año pasado

Así lo expresó el responsable de Gestión Hídrica del organismo, Rubén Villodas en “Juntos de mañana”, el matinal de radio Jornada (FM 91.9), donde señaló “Irrigación tiene 9 estaciones en alta montaña done hacemos el seguimiento y éstas nevadas vienen muy bien. Hasta mediados de julio en la provincia nevó cuatro veces más que el año pasado. Más allá de que a nivel global había pronósticos de que este año iba a caer nevadas menores al promedio todavía no estamos en un año medio, pero sí estamos en muy buen nivel. Seguramente estamos a mediados de julio a un 80/90 por ciento de lo que es un año medio. Realmente hace varios años que no teníamos esta situación. No se da en todas las cuencas. Ha nevado mucho en el norte, en el Río Mendoza, y bastante en el sur. Si hasta este momento tenemos las nevadas que tenemos la lógica indica que vamos a tener mucha más nieve y con un buen año de nevadas”, señaló.

Le consultamos como se vuelca esa nieve luego como agua a los cauces en la provincia y nos dijo “el primer concepto es que si tenemos un año medio de nevadas uno tiende a pensar que tendríamos un año medio, un año normal en caudales. Obviamente vamos a tener un año mucho mejor que los últimos años sin lugar a dudas sumando las nevadas que se pueden presentar hasta fin de agosto. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno viene de muchos años secos mucha de esa agua no va a los cauces porque deriva a recargar acuíferos por ejemplo no va a ser proporcional no llegaremos a un año normal pero sí vamos a tener más agua que los anteriores”, afirmó.

“No es lo mismo tener un año normal o medio de nieve cuando los cinco o seis años anteriores han sido ricos en agua a que si han sido secos. Pongamos en claro lo siguiente estamos bien hasta ahora esperemos seguir así y si seguimos así vamos a tener un excelente año”, indicó.

En su último parte Irrigación indica que la descripción de la situación actual en la provincia, se puede evaluar desde 3 aspectos distintos:

1° ¿Cuánto ha nevado este año respecto del año pasado hasta el 20 de julio?

2° ¿Cuánto ha nevado este año respecto de los promedios históricos?

3° ¿Cuánto ha nevado este año respecto del total que tendría que nevar al finalizar todo el invierno, para alcanzar un año medio?

Las conclusiones son las siguientes:

-A nivel provincial, considerando hasta el 20 de julio de 2022, en la actual temporada ha nevado 5 veces más que en el año pasado.

–Respecto de los valores medios diarios, históricos, hasta la fecha ha nevado:

• Un 70% en la cuenca del Río Mendoza.

• Un 40% en las cuencas del centro provincial (Tunuyán y Diamante).

• Un 95% en las cuencas del sur mendocino (Atuel y Grande).

Por lo tanto, se puede decir que sólo en el sur de la provincia las nevadas del actual invierno están cercanas a los valores diarios históricos de un año medio. El resto de las cuencas están bastante por debajo, especialmente las del centro de la provincia.

-De acuerdo a los registros históricos, las nevadas más importantes se presentan durante el mes de agosto, hasta los primeros días de septiembre, o sea, que todavía quedan más de 40 días en los que se pueden producir buenas nevadas.

-Para llegar a un año normal, en los próximos 40 días tendría que nevar:

El doble de lo que ha nevado en las cuencas de los ríos Mendoza, Atuel y Grande.

Cuatro veces más de lo que ha nevado en las cuencas de los ríos Tunuyán y Diamante.

-También se puede agregar que, si no nevara más en todo este invierno, ya hay más nieve que en todo el año pasado en las cuencas del Mendoza, Atuel y Grande. No ocurre lo mismo en el Tunuyán y Diamante.

Es un buen panorama el que se presenta porque las nevadas en mayor o menor intensidad se mantienen en la alta montaña por lo que las perspectivas son mucho mejores que en años anteriores. De igual manera hay que mantener el criterio de cuidado y buen uso del recurso para poder aprovecharlo al máximo. En conclusión, debemos seguir cuidando el agua.

Por Luis Martínez, Redacción Jornada

Fuente:https://jornadaonline.com/por-luis-martinez/bendita-nieve-que-seras-nuestra-necesaria-agua–20228622480