Piqueteros oficialistas y de izquierda activan 50 cortes en todo el país

Sin embargo, no todas los movimientos que forman parte de la organización sindical serán parte de la jornada mañana. De la convocatoria también participan la CTA Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán, La Poderosa, Nuestramérica y el Partido Piquetero. Aunque no descartan la aparición de algunos dirigentes, no serán de la partida el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) quienes se movilizarán el jueves.