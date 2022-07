Piden al Gobierno Nacional que extienda el plazo de inscripción para subsidios de electricidad y gas natural

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó una Declaración solicitando al Ejecutivo Nacional que extienda los plazos vigentes para la inscripción voluntaria en el régimen de segmentación de subsidios, cuya autoría corresponde a Francisco Mondotte (UCR Cambia Mendoza), acompañado de sus pares de bloque.

El 16 de junio último, el gobierno Nacional dispuso un régimen de segmentación de tarifas para usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica y gas natural de red en la República Argentina.

Para su puesta en práctica se creó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía en la página web de la Presidencia de la Nación.

Pero esta decisión apresurada tuvo 2 inconvenientes principales: la inscripción individual del usuario cuando en realidad el Estado Nacional posee, a través de organismos estatales como AFIP o ANSES, abundante información acerca de ingresos y demás condiciones de vida de los argentinos; y en segundo lugar, la página mencionada se habilitó el 15 de julio, siendo la solicitud según la terminación del DNI, y con 3 días de plazo para completar el trámite. El calendario preestablecido prevé que en poco más de 1 semana debe completar sus datos la totalidad de los usuarios del país.

La desordenada aplicación de la medida a nivel nacional generó que se produzca en la página lo que conocemos como cuello de botella. Esto impide la carga de datos en tiempo y forma de miles de usuarios que cumpliendo las condiciones no cuentan con la conectividad, asistencia o tiempo necesarios para poder inscribirse.

De no mediar una extensión de los plazos, que al día de hoy no existe en términos legales, estos usuarios, aun cumpliendo con todos los requisitos, tendrán aumentos siderales en los precios de los servicios públicos que no podrán cubrir con sus ingresos, quedando fuera del marco de subsidios.

Si bien al mediodía, luego de aprobada esta pieza legal desde el Gobierno Nacional se informó la extensión del plazo hasta el 31 de julio, la medida no soluciona el problema planteado dado que 4 días es un tiempo insuficiente para que, en el caso de San Rafael, más del 50% de usuarios que aún no se han inscripto puedan hacerlo.