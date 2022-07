Paritarias: sin acuerdo entre Gobierno y SUTE, el aumento salarial para docentes saldría por decreto

El Gobierno Provincial y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) retomaron hoy las reuniones paritarias luego del encuentro de la semana pasada, cuando se consideró insuficiente la propuesta de actualización salarial. Desde el Ejecutivo indicaron que el gremio docente rechazó el menú de alternativas ofrecido esta tarde. Evalúan el aumento por decreto.

La reunión se dio después del fuerte paro por 48 horas que se desarrolló entre este martes y miércoles, en el cual se plegaron el resto de los sindicatos estatales. En la mañana y en la tarde se volvieron a ver las caras en el Centro de Congresos y Exposiciones. No obstante, no hubo acuerdo por parte del SUTE y no se fijó una nueva reunión.

“Las ofertas fueron por arriba de la inflación, cuando se rechaza, se va al decreto porque el Gobierno quiere asegurar que lleguen los aumentos”, explicó Beatriz Martínez, Subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado luego de la reunión.

La funcionaria provincial explicó que “cuando leíamos la propuesta esta mañana había una ministra, y ahora cuando volvimos a leer la nueva oferta, había otro ministro. No puede haber una propuesta mejoradora, con un contexto inestable, incluso no había problema en revisar lo firmado antes, en octubre”.

“Mañana todos están cobrando ese aumento del 5% que el gobernador Rodolfo Suárez decidió adelantar. En nuestras propuestas este porcentaje significa que ningún docente que iba a ingresar iba a estar por debajo de los $70 mil y de $140 mil si tenía dos cargos”, agregó Martínez.

EL MENÚ QUE OFRECIÓ EL GOBIERNO

De acuerdo a lo que indicaron desde el Ejecutivo, las ofertas salariales presentadas al gremio toman como base el hecho de que la inflación entre enero y junio de 2022 alcanzó 36,2%, según el INDEC, y 38,2% según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El ofrecimiento realizado contempla un aumento que alcanzará 44% en agosto.

“De esta manera, un docente que recién se inicia y tiene un cargo tendrá un sueldo promedio de $70.000 y llegará a $140.000 en caso de tener dos cargos. Un docente con 15 años de antigüedad y 50% de zona percibirá $78.000 por un cargo y $156.000 por dos cargos. En tanto que un docente con 25 años de antigüedad y 50% de zona alcanzará $94.000 con un cargo y $188.000 con dos cargos”, remarcaron desde el Gobierno provincial.

LA NEGATIVA DEL SUTE

Carina Sedano, secretaria general del gremio docente, aseguró que la oferta rechazada por “insuficiente, porque sería un aumento a un celador de $7.800, un docente de $8.000. No contiene lo que decíamos de recuperar lo perdido contra la inflación”.

“Nosotros vamos a seguir construyendo un plan de lucha, seguimos en asamblea. La DGE dice que no habrá otra propuesta, vamos a agudizar el plan de lucha. No tendríamos que haber tenido el cierre de la paritaria. Eran tres propuestas pero en las simulaciones no tuvieron en cuenta los índices inflacionarios. Ayer se firma por el 5% y en julio va a ser del 8%”, dijo la gremialista.

En ese sentido, sostuvo que “vamos a volver a estar en la calle, con mayor unidad y estar convencidos de que hay que defender lo que es el salario. No podíamos aceptar ese aumento. Con $7.800 un celador no puede hacer nada”.

Gustavo Correa, también miembro de la cúpula gremial docente prometió que “vamos a estar en cada acto público y nos vamos a encontrar en cada acto, queremos dejar de ser los peores pagos del país”.

Lo dicho esta tarde, va en sintonía con lo que se dijo esta mañana. Según indicó tras la salida de la reunión matinal la secretaria general del gremio, Carina Sedano, la oferta es “inadmisible”, y aseguró que se ofrecieron “4.000 pesos de aumento para los celadores y docentes”. “Con lo que nos presentaron, nos alcanza para rechazarla de plano”, recalcó.

La oferta consistió en los aumentos del 12% (5% en julio y 7% en agosto) más la suba en los ítems Estado Docente, Antigüedad e Ítem Aula. Ese aumento es el que representa, según aseguró Sedano, esos aproximadamente 4.000 pesos en las distintas categorías.

“Son $4.084 para celadores, $4.415 para una maestra de grado y $4.604 para el cargo de directora”, precisó la gremialista y dijo que “nuestro planteo fue que analicen lo que está presentando el gobierno escolar porque para nosotros es una burla, es irrisoria. No podemos ni siquiera analizarla”.

“Nosotros no queremos perder contra la inflación. Vuelven a traer a la mesa paritaria el 5% de julio que ayer fue aprobado en la Legislatura. Es decir que también tenemos en la mesa paritaria, mentiras. Esta tarde ellos van a traer simulaciones y nosotros las nuestras. No podemos bajar 4 mil pesos para cualquiera de los trabajadores de la educación”, aseveró Sedano.

Por parte del Gobierno, la subsecretaria de Modernización, Beatriz Martínez, sostuvo que intentarán mejorar la oferta, y agregó que “la negociación sigue abierta”.

“En la tarde vamos a acercar alternativas, más las simulaciones que hemos dado y sobre esos nominales, vamos a trabajar en la propuesta superadora”, dijo la funcionaria

Y aclaró que “en las distintas alternativas hay aumentos al estado docente, aumentos al convenio celadores. Son distintos porcentuales que impactan en los distintos salarios, dependiendo antigüedad, zona, jerarquía. Por eso es difícil en esta instancia, hablar de promedios hasta que no terminemos de trabajar en conjunto en algo definitivo, que es lo que vamos a hacer ahora”.

Sin embargo, no hubo acercamiento de posiciones y todo indica que el aumento para los docentes saldrá por decreto como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Reunión paritaria entre el SUTE y el Gobierno. Carina Sedano y Gustavo Correa, principales referentes gremiales. Orlando Pelichotti / Los Andes

SIN ACUERDO

Desde el gremio aguardaban que se mejorara notablemente la oferta que se presentó hace 7 días, que consistió en un ofrecimiento del 12% de aumento (5% en julio que estará depositado mañana y 7% más en agosto), que se sumaba al 40% ya acordado en marzo. En tanto, el bono remunerativo y no bonificable de $7.200 por mes quedaba sin cambios. Además. se propuso volver a revisar los números en noviembre.

Recordemos que luego de la presentación de esta oferta, el SUTE ratificó el paro de dos días, que culminó en una manifestación multitudinaria del martes, y que impactó en el seno del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el gobernador, Rodolfo Suárez, adelantó que que se presentará una oferta salarial superadora a la anterior.

MENSAJE DE SUÁREZ A LOS ESTATALES

Suárez, en su mensaje en redes sociales luego del paro, apuntó contra la Nación, al hacer referencia a una “inflación agobiante producto de decisiones equivocadas por la falta de rumbo y el conflicto interno del gobierno nacional”, y acto seguido manifestó que se seguirá manteniendo “abierto” el diálogo con los gremios. No obstante, alertó que la Provincia “sólo se financia con los recursos de los contribuyentes, ya que no emite dinero” y volvió a hablar de una “discriminación” en el reparto de recursos por parte de la Nación.

También dio una señal a los estatales de lo que podría presentarse hoy: “El esfuerzo sensible que estamos dispuestos a hacer, en concordancia con la política provincial de reducir la presión fiscal a los sectores productivos y a la gente, será sin aumentar impuestos, sólo con recursos producidos por la buena administración que hemos venido haciendo durante todos estos años en un marco de austeridad”, explicó.

Reunión paritaria entre el SUTE y el Gobierno. Carina Sedano y Gustavo Correa, principales referentes gremiales. Orlando Pelichotti / Los Andes

Y cerró: “Tenemos la mejor predisposición para llevar la revisión salarial a buen puerto, esperamos la misma actitud colectiva de todos para que Mendoza pueda enfocarse en el desafío del desarrollo y la creación de empleo privado, que es donde radica la verdadera creación de riqueza”.

FUERTE RESPUESTA DEL SUTE

No obstante, hubo reacción del SUTE sobre el mensaje del Gobernador. El secretario gremial, Gustavo Correa, sostuvo que las declaraciones y su posición lo “entristecieron muchísimo”.

“Esperamos que el Gobernador tenga otra actitud con los trabajdores. Acaba de hablar de la situación que él comprende y atiende. No necesitamos su solidaridad. Usted tiene que hacerse cargo de algunas situaciones, que usted tomó decisiones para con los trabajadores”, remarcó Correa.

En este sentido, marcó: “En el 2020 decidió congelarnos nuestros salarios y en el 2021 usted decidió ‘negrear’ a los trabajadores. Hoy tiene la posibilidad de empezar a remediar eso, con politicas concretas. Para eso los mendocinos lo eligieron para gobernar. Le pido que por favor entienda que queremos dejar de ser los peores pagos del país”, finalizó el gremialista.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/paritarias-sin-acuerdo-entre-gobierno-y-sute-el-aumento-salarial-para-docentes-saldria-por-decreto/