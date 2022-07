Masivo acatamiento de maestros al paro y los padres tampoco mandaron a los chicos a la escuela

En la vuelta a clases después de las vacaciones de invierno, las escuelas públicas de Mendoza estuvieron prácticamente vacías porque en un 99% los maestros y profesores decidieron adherir a la medida de fuerza convocada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute). Es la primera vez después de seis años de la implementación del ítem aula, que los establecimientos estaban desiertos en el turno mañana.

Aulas vacías y con las sillas sobre los bancos y silencio en los pasillos, así fue el panorama que se repetía por ejemplo en la Escuela Domingo Bombal, en la Ciudad de Mendoza, como en la Escuela Lucio Cicchitti donde sólo fueron cuatro niños, uno de primaria y otros tres de Nivel Inicial.

“Como directivos tenemos que estar para abrir las escuelas y recibir a los alumnos. Los pocos niños que vinieron como sus padres son docentes y no se plegaron al paro concurrieron a las escuelas, pero fue ínfima la presencialidad de los chicos”, aseguró una autoridad de la escuela primaria Cicchitti.

Jornada de Paros, protestas y marchas Escuela Lucio Cicchitti de Guaymallén un alumno y un docente. Sólo se presentó un celador. La protesta convocó a trabajadores de la salud, de la educación, bancarios y de la administración pública, por las calles céntricas, en reclamo de mejoras salariales. Muchos sindicatos y gremios exigen mejoras en las paritarias Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En un salón de clases de primer grado podría verse un solo estudiante y la maestra adelantando actividades. Mientras que el único celador repasaba los pisos brillantes en un día de lluvia, sin chicos que embarraran las baldosas del establecimiento, ubicado en la calle Joaquín V. González de Dorrego.

En la secundaria Infanta Mendocina N° 4.115 se sabía de antemano que no habría actividad presencial por las reformas que se están haciendo en los techos. Sin embargo, tampoco los jóvenes se conectaron para cursar en la virtualidad y menos del 10% de los profesores estuvo activo desde las plataformas educativas por el paro.

En otras instituciones hubo trabajadores que avisaron desde este martes que tampoco se presentarán en los cursos este miércoles pese a que pierden $8.000 con la aplicación del ítem aula por dos días de paro.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, adelantó que estos días de paro van a ser descontados y cerró toda posibilidad de que haya una cláusula gatillo de actualización de los salarios, como en otros tiempos de negociaciones salariales.

Voces a favor y en contra del paro

Un profesor de Historia – que se presentó como “profe Reyes”- dictó en la vuelta a clases contenidos de la materia a una sola alumna de cuarto año en el secundario Escuela Normal Tomás Godoy Cruz N° 9-002.

“Decidí venir a trabajar porque no estoy de acuerdo con la premisa del paro. No comulgo demasiado con el sindicato y creo que esta medida de fuerza tendría que haber sido masiva”, dijo mientras terminaba de trabajar temas de historia frente a una sola joven y en el curso contiguo la vicedirectora compartía un espacio de reflexión con otro grupo de estudiantes que no tenía docente.

“El paro debería haber sido nacional. Creo que los sindicatos no representan nuestra forma de ver las cosas, están dormidos. La ideología y la política del sindicato han evitado que muchos de nuestros compañeros tengan más derechos”, aseguró en la charla con Los Andes.

Jornada de Paros, protestas y marchas Escuela Normal Tomás Godoy Cruz. La protesta convocó a trabajadores de la salud, de la educación, bancarios y de la administración pública, por las calles céntricas, en reclamo de mejoras salariales. Muchos sindicatos y gremios exigen mejoras en las paritarias Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por su parte, en varios grupos de padres de WhatsApp desde el lunes ya se avisaba que los chicos no iban a concurrir como una manera de “apoyar del reclamo docente”, incluso alumnos que concurren al sector privado.

Madres y padres se organizaban para saber cuántos alumnos iban a asistir para estar atentos, porque frente a la falta del maestro, muchos papás los retiran antes de la salida.

Asimismo, otros docentes, más allá de las críticas al gremio, recalcaron que se presentaron a sus puestos por sus convicciones: “Los chicos ya perdieron demasiado con la pandemia”.

Mientras tanto en la movilización que se realizó por las calles de la Ciudad de Mendoza hasta llegar a Casa de Gobierno, la secretaria general del SUTE, Carina Sedano aseguró que “hoy con este paro histórico hemos demostrado que este paro no nos disciplina y tenemos un 90% de acatamiento”.

Y agregó: “Le estamos diciendo a los mendocinos y al gobernador Rodolfo Súarez que la educación está en crisis, por eso docentes y celadores estamos en las calles”.

Desde el Gobierno rechazaron esos números y hablaron de un 30% de acatamiento, quitando fuerza también a una gran adhesión para la jornada de este miércoles 27 de julio.

CUÁNTO PIERDE UN DOCENTE POR ADHERIR A 48 HORAS DE PARO

Con esta medida de fuerza deja de percibir el ítem aula, que es un adicional salarial que apunta a reconocer la labor docente frente a alumnos.

Desde 2016 que en Mendoza no había paros docentes masivos como el de este martes con un nivel de acatamiento del 90%, por la incidencia del ítem aula-

El ítem aula representa el 10% de la asignación de clase, estado docente, zona y antigüedad. Las faltas por participar de medidas de fuerza no se las considera como justificadas, lo que generó rechazos cuando se implementó la medida hace seis años.

La inasistencias por enfermedad o licencias por vacaciones, o embarazo están reconocidas.

Si bien, lo que se descuente depende de cada trabajador por la antigüedad y por la zona, con dos jornadas de medida de fuerza, el docente pierde el día de trabajo y el ítem aula que es el 10% del salario y se pierde el 33% del bono de $7.200 de la paritaria 2022.

Si hacen 2 días de paro pierden 66% del bono de $7.200

