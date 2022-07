Los Penitentes: el Gobierno llevará a cabo acciones de contención turística en la zona

Tras declararse la no conveniencia de las dos propuestas presentadas y no adjudicarse el permiso de uso precario, se continúa con el plan de contención.

El 27 de junio pasado, por Resolución 158/22, el Ente Mendoza Turismo (Emetur), junto al Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, llamó a presentar “Proyectos para la puesta en valor, refuncionalización y prestación de servicios turísticos y de apoyo de actividades recreativas” de Los Penitentes, para las temporadas 2022-2023, habiendo contado con el aval de la Fiscalía de Estado. La resolución establece el otorgamiento de un permiso de uso precario de seis meses, pudiéndose extender por un período idéntico, completando el año.

Luego del análisis exhaustivo de las propuestas presentadas –dos en total–, se declaró la no conveniencia de las propuestas, rechanzándolas y no adjundicando el permiso de uso precario, dado que, en ambos casos, no ofrecieron garantías conforme a las condiciones del pliego.

Asimismo, se continúa con el plan de “Contención turística invierno 2022” para la zona indicada, que tiene el foco en la contención y prevención, donde se reforzará la guardia con más efectivos asignados por el Ministerio de Seguridad, a través de la Patrulla de Rescate y la Comisaría de Uspallata, señalética y barreras, con información para evitar el ingreso de personas al predio.

Se destaca que el predio no está habilitado para el turismo.

Concurso Público Nacional

Por otro lado, se continúa trabajando en la elaboración de pliegos para el concurso público, para la explotación integral de un Centro de Actividades de Montaña en Los Penitentes, con una mirada puesta en el desarrollo integral de Alta Montaña, como lo establece el Plan Estratégico de Alta Montaña (PEAM), que visualiza un perfil definido para cada villa del corredor bioceánico, siendo para Los Penitentes el que actúa como un centro polifuncional y multiproductos para la explotación de las actividades de montaña durante todo el año.

Se podrán brindar servicios logísticos al corredor y al Parque Aconcagua, como también desarrollo de productos para turismo aventura, naturaleza, detox, eventos y congresos, gastronomía de montaña y astroturismo, entre otros.

Por ello, se busca “un mejor aprovechamiento del recurso natural, mediante una adecuada inversión en infraestructura que involucre al sector privado en la recuperación de los bienes patrimoniales de la provincia y que ponga sus bienes al servicio y al disfrute del público en general”.

El objetivo final será concretar un verdadero polo turístico, que ponga en valor la zona. Para ello, se hace referencia a la importancia de aplicar políticas tendientes a la ampliación de la actividad económica, facilitando las condiciones para atraer inversiones y fomentar nuevos desarrollos que permitan ampliar la matriz económica y la generación de empleo.

Esta estrategia se enmarca en una sinergia de inversión público-privada que se suma a las próximas licitaciones para obras de infraestructura y mejoramiento de la Villa de Puente del Inca y las que ya se vienen realizando en Las Cuevas, por las obras en el túnel Cristo Redentor.

Cabe destacar que, por la Ley 9394, la Legislatura provincial avaló al proyecto del Ejecutivo para permitirle concesionar el Centro de Montaña Los Penitentes por el término de 50 años.