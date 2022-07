Juan Grabois: “Es muy fácil, Alberto; te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no más”

“Con una sola firma pueden borrar la indigencia”, aseguró uno de los dirigentes que tomó el micrófono en el camión con parlantes a bordo que avanzaba por la avenida Mitre, en Avellaneda. Lo seguía un grupo de manifestantes lookeados con cascos amarillos, portando carteles que decían “es el momento de usarla” y sostenían una lapicera gigante con la inscripción “Salario Básico Universal”. Ese mensaje directo a Alberto Fernández, lo repetiría Juan Grabois desde el mismo camión que, minutos más tarde, funcionó como escenario. “¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática hermano. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa, trae una propuesta mejor”, gritó efusivo el dirigente social debajo del Puente Pueyrredón .

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezó una jornada de lucha -la primera que realiza a nivel nacional desde que empezó el actual Gobierno- con más de 50 concentraciones y cortes en rutas de todo el país. “Es muy fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Alberto, que por lo menos no estemos debajo de la línea de indigencia. Mira a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, empezó Grabois y siguió: “Es una cosa tan elemental que yo no entiendo porque no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es obvio que esto no da para más”.

En ese mismo tono, cerró: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”.

Jornada de cortes y manifestaciones en Puente Pueyrredón

A pocos minutos de las 10 de la mañana, el horario anunciado en la convocatoria, todavía no había indicios de los piqueteros en Puente Pueyrredón, la concentración principal en el AMBA. Estaban reunidos a pocas cuadras, en Plaza Alsina. Grabois llegó acompañado por Esteban “Gringo” Castro, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Allí, los esperaba el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy. Con la llegada de los dirigentes, las columnas encabezadas por las banderas de la CTA, el Frente Popular Dario Santillán, el MTE, Nuestramérica y la Federación Argentina de Cartoneros avanzaron hacia el puente mientras la avenida se llenaba de puestos callejeros de comida.

Entre entrevistas televisivas, radiales y pedidos de selfies, 10 tardó cerca de media hora en caminar las cinco cuadras que separan la plaza del Puente Pueyrredón, donde los manifestantes frenaron ante el cordón policial. Pese a que habían anunciado que querían subir, en ningún momento lo hicieron. En una de ellas, Grabois dejó “latente” la posibilidad de irse del Frente de Todos, si el Gobierno no avanza con su reclamo. “Es una posibilidad”, remarcó el dirigente social en declaraciones a LN+.

Grabois: “No es tan difícil Alberto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no más”

“El salario básico universal no sale por falta de voluntad política pero hoy es un reclamo 100% social. Todas las semanas vamos a ir tomando medidas de lucha distintas hasta que salga y va a salir”, dijo ante LA NACION bajándole el tono. En esa misma línea se expresó la diputada del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho: “Nosotros somos muy conscientes de quienes son los enemigos y es la derecha que no puede volver. Tenemos que marcar posición y defender los derechos de quienes nos votaron porque la gente está muy mal, pero dentro del Gobierno”, dijo.

Grabois reclama la creación de un salario básico universal de $15.000, equivalente a la canasta básica alimentaria individual, para más de siete millones de personas sin ingreso fijo. Paradójicamente, otro de los protagonistas de la jornada de protesta, Eduardo Belliboni, que acompañó la jornada del MTE con los reclamos en el Obelisco, dijo que no está de acuerdo con el proyecto que impulsa Grabois. Fue la única organización de izquierda que se sumó. Tampoco fueron de la partida los compañeros de Grabois de la UTEP: el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que se movilizarán este jueves a la Corte Suprema para denunciar la persecución judicial a las organizaciones sociales.

Jornada de cortes y manifestaciones en Puente Pueyrredón.Santiago Filipuzzi

Alberto Fernández no fue el único apuntado en la jornada. “Uno ve que dirigentes de los trabajadores deberían hacer por lo menos lo que hicieron durante el gobierno de Macri o lo que hicieron durante el gobierno de Cristina con cinco paros nacionales. Por lo menos planteen que esto así no va”, dijo Grabois, en un dardo hacia la CGT, a quien hace tiempo le reclaman un paro nacional.

Además, se dirigieron a la ministra de Seguridad, Silvina Batakis. “Ya fracaso Guzmán, atándose a las manos. Se tuvo que ir porque fracasó la subordinación y la dependencia con el Fondo. La ministra Batakis y el Presidente tienen la posibilidad de cambiar el rumbo”, dijo Godoy. “Escuchamos con expectativa y cerramos con desilusión las primeras palabras de Batakis”, expresó Ignacio Levy, de La Poderosa.

Manifestantes bloquean una calle de las afueras de Buenos Aires en reclamo de un salario universal para los desempleados y para los trabajadores del sector informal en medio de una aceleración de la inflación. Miércoles, 20 de Julio, 2022. (AP Foto/Leo La Valle)

También hubo menciones a la vicepresidenta. Juan Marino, del partido piquetero, aseguró que “la derecha” viene a “aplicar un ajuste popular” y por eso buscan proscribir a Cristina Kirchner y advirtió: “Lo tenemos que dejar muy en claro también acá. Cristina denuncio algo muy grave. Desde acá les decimos algo muy claro: con cristina no se jode, ¡con Cristina no se jode! Y si no hay democracia, hay 17 de octubre”.

Grabois se diferenció de esa posición. “En el momento de mayor persecución a Cristina, yo estuve ahí. Pero ahora no me importa Cristina, su problema no es nuestro problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, planteó y siguió: “Los dirigentes políticos, los que más, los que menos y los que no queremos nada son los que hoy se tienen que preocupar por nuestros problemas: las cifras bochornosos de pobreza que tiene nuestro país. Mucho de los que estamos acá estuvimos con el Presidente. La verdad es que no sirven esas reuniones con sonrisas, sanguchitos y masitas si no resuelven los problemas de la gente”.

“Que cambien las recetas porque sino vamos a seguir en la misma. Vamos a estar en la calle las veces que sea necesario hasta que el salario universal sea una realidad”, advirtió por su parte Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP. “Nos vemos en la lucha compañeros y compañeras”, cerró quien dirigía el acto. Según Grabois, será la semana que viene.