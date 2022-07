Elecciones 2023: primer encuentro entre el Ministerio del Interior y los partidos políticos

Este jueves se llevó a cabo la primera reunión entre el Gobierno Nacional y los partidos políticos para comenzar a organizar las elecciones del año próximo.

Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) y Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, encabezaron el encuentro junto a los apoderados de 40 partidos políticos nacionales, en el que se realizó la evaluación conjunta del proceso electoral de los comicios legislativos de 2021 y se intercambiaron propuestas operativas de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

La reunión fue convocada por los dos organismos que funcionan bajo la órbita del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, quien este jueves dio positivo de COVID-19 . La junta se realizó de manera virtual en la sede de la DINE.

Según informaron fuentes oficiales, el encuentro sirvió también para realizar un relevamiento detallado de las necesidades partidarias con la mira en el año próximo.

”En la ocasión, informamos a los apoderados y apoderadas de los partidos políticos que actualmente estamos dando inicio a todos los procesos administrativos que conlleva una elección nacional”, manifestó García Blanco. La secretaria de Asuntos Políticos remarcó que “la intención es reproducir la buena experiencia que tuvimos en 2021, con idéntico nivel de transparencia durante todo el proceso eleccionario”.

El de este jueves fue el primero de los encuentros con las fuerzas políticas. De ahora en más, la funcionaria del Ministerio del Interior señaló que se comenzarán a realizar “cada semana y por distritos”.

En tanto, Schiavi relató que se dio “un completo pantallazo del denominado Fondo Partidario Permanente, que es el dinero administrado por el Ministerio del Interior con el que se financia a todos los partidos políticos”.

Una persona vota durante una jornada de elecciones en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni Una persona vota durante una jornada de elecciones en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El financiamiento de los partidos políticos

Para el proceso electoral de 2019 el Gobierno Nacional distribuyó $175 millones entre todos los partidos. La suma es repartida de acuerdo con el criterio establecido en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. No obstante, el monto final que percibe cada una de las agrupaciones depende de la eventual existencia de multas o sanciones en su contra. Por esta razón, hay partidos que no solo no reciben dinero, sino que además aparecen en el listado como deudores del Estado Nacional. Aquellos sobre los que pese una resolución judicial que decrete la pérdida del derecho a los aportes directamente no recibirán nada.

La ley explica en su artículo 9 que el 20% de los fondos en cuestión se distribuyen de manera igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80% restante se reparte en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido haya obtenido en las últimas elecciones a diputados nacionales. En este caso las legislativas de 2021. La norma aclara que sólo entran en consideración aquellos espacios que hayan obtenido un porcentaje igual o mayor al 1% de los votos.

Por otra parte, el titular de la DINE resaltó en la reunión de este jueves ante los representantes de los partidos, “la importancia de llevar a cabo las próximas elecciones en el marco de la celebración de los 40 años de democracia”.

La Secretaría de Asuntos Políticos tiene a su cargo todo lo relativo a cuestiones electorales y a las organizaciones políticas del país. Mientras que la Dirección Nacional Electoral, es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración de elecciones, desde el cual se programa y ejecuta la política nacional electoral, con la implementación de herramientas para asegurar la transparencia, la seguridad y la confiablidad del proceso electoral en su conjunto.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2022/07/15/elecciones-2023-primer-encuentro-entre-el-ministerio-del-interior-y-los-partidos-politicos/