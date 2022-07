El reparto discrecional de la Nación a las provincias

En junio, la Nación ajustó 24,3 por ciento el monto de las partidas discrecionales con destino a las provincias, aunque claro, como siempre, la poda o el recorte no fue para todas y no todas recibieron el mismo trato: algunas fueron privilegiadas y otras, dejadas de lado, por no decir que podrían haber sido castigadas literalmente por el gobierno de Alberto Fernández. En este último lote, en el de las que recibieron menos respecto del mismo mes del año pasado, figura Mendoza, con 0,6 por ciento menos de lo poco que ya recibía de envíos discrecionales. La más beneficiada de todas en este rubro resultó ser Tierra del Fuego, con un incremento de 259 por ciento, y Santa Fe, que recibió 111 por ciento más. Buenos Aires, por lejos, la provincia más asistida del país si se reúnen todas las transferencias, además de los fondos específicos y exclusivos que recibe, en el ámbito de las discrecionales incrementó levemente sus ingresos 0,1 por ciento en el último mes.