Cristina Kirchner “cazó la lapicera” de la política económica: claves y una alerta en la oposición

El último sábado, cuando todavía la Vicepresidenta no sabía nada de la renuncia, evocó para corregir al Presidente, una frase de Juan Perón: “Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden, yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos”. Y luego recordó que, cuando asumió en la Secretaría de Trabajo y Previsión “cazó la lapicera y no la largó más; cazó la lapicera y entró a firmar. Perón usaba la lapicera en función del pueblo”.