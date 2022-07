Centaurus, la penúltima variante de ómicron que no estábamos esperando

Andábamos todos muy entretenidos con esta séptima ola, con estas BA.4 y BA.5 que nos han salido listísimas y le hacen la cobra a nuestras defensas, cuando ha irrumpido en escena BA.2.75 dispuesta a borrar del mapa a la competencia y convertirse en la protagonista del verano.

¿QUIÉN ES CENTAURUS Y DE DÓNDE VIENE?

Es una nueva subvariante de ómicron que se detectó por primera vez en India a principios de junio y que se ha extendido como la pólvora entre diez países (entre ellos Australia, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Israel y Estados Unidos). Y parece que viene con ganas porque en menos de un mes ya supone el 20 % de los nuevos casos en India.

¿ES GRAVE? ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

De momento no se conoce con detalle cómo es su transmisibilidad, cuál su capacidad de generar formas graves de la enfermedad y cómo consigue escapar de nuestras defensas.

Sí sabemos que en esta variante se han detectado 16 nuevas mutaciones y se estima que podría transmitirse cinco veces más rápido que la ya de por sí veloz ómicron. Por ahora no se ha declarado como “variante de preocupación” pero ya sabemos (o deberíamos saber a estas alturas) que la ciencia lleva su curso y que es necesario investigar antes de obtener conclusiones.

SÉPTIMA OLA: CON CENTAURUS LLUEVE SOBRE MOJADO EN ESPAÑA

El repunte de casos que, previo a Centaurus, ya estamos atravesando ahora mismo por cortesía de BA.4 y BA.5 no debería sorprendernos. Si echamos un vistazo ahí afuera, en otros países que nos llevan la delantera con las nuevas variantes, la incidencia lleva semanas aumentando. Hay tres causas principales.

La primera es que estas nuevas variantes, BA.4 y BA.5 (a quien apodan “la bestia”) son capaces de saltarse la inmunidad que ya teníamos, bien por las vacunas o bien por habernos infectado. La segunda razón es que ahora mismo no hay prácticamente ninguna medida de restricción ni de contención del virus (no hay mascarillas, no hay distancias, ha vuelto la vida tal cual la conocíamos). Y la tercera, que los anticuerpos tras la vacunación caen unos meses después y aquí, quien más y quien menos que ya tiene una edad, se puso (nos pusimos) la tercera dosis en torno a la Navidad.

LA BUENA NOTICIA: LA INMUNIDAD CELULAR SIGUE SIENDO ROBUSTA

Es cierto que la inmunización híbrida, la que se consigue por vacunarnos y por haber sufrido previamente al coronavirus, que es lo que hasta hoy se consideraba la mejor defensa, ahora mismo tiene problemas para incapacitar a BA.4 y BA.5. Pero la buena noticia es que continuamos estando protegidos frente a las formas graves de la enfermedad.

Aunque la gente se contagia masivamente la infección suele cursar de manera leve, que no es poco. Recordemos que aunque los anticuerpos son los policías del sistema inmunitario también tenemos a las células T, a la Guardia Civil. De momento la Guardia Civil nos protege y parece que puede hacerlo durante mucho tiempo.

¿POR QUÉ ESTÁN SUBIENDO LAS HOSPITALIZACIONES? ¿SIGNIFICA QUE ESTA VARIANTE ES MÁS DAÑINA?

No, por suerte los sublinajes BA.4 y BA.5 no parecen ser más graves que los anteriores, más bien al contrario. Como decimos, la vacuna sigue mostrando un alto nivel de protección para evitar los casos graves y las muertes. Sin embargo, por una razón puramente estadística, cuando sube el número de contagios crecen también las hospitalizaciones. Ahora lo están haciendo y de hecho hay más gente en la UCI que en Semana Santa.

¿ES VERDAD QUE AHORA EL COVID DURA MENOS?

¡Cuidado con esto! Se ha extendido la creencia de que ahora con las nuevas variantes a los 4 días no contagias. Y esto no tiene por qué ser así así. Es de primero de pandemia tener en cuenta que mientras uno da positivo, puede contagiar. Es cierto que con estas subvariantes algunas personas están experimentando menos días con síntomas, en torno a 4 o 5, pero esto no significa que ocurra en todas las personas ni tampoco que solo se vaya a ser positivo 4 días.

ESTO ES INCONTROLABLE… ¿DEBEMOS GRIPALIZAR YA EL COVID?

Personalmente creo que hay que convivir con el virus por muchísimos motivos, entre ellos la salud mental y la económica. No podemos vivir eternamente aislados ni con mascarilla en todo momento. Pero esto no significa que subestimemos al virus y que no sigamos tomando precauciones, y más en un momento como este.

El coronavirus no es “un catarro”. Es un virus inflamatorio, que en muchas ocasiones se pasa de forma leve, pero en otras muchas provoca inflamación sistémica en los vasos sanguíneos, hígado, corazón, riñones, cerebro… Hay estudios en los que se ve cómo hay pacientes que tienen dificultades para concentrarse incluso meses después. Hablamos de la llamada “niebla mental”.

Todo esto no lo hace un virus de un resfriado normal… Y no olvidemos, la posibilidad de desarrollar covid persistente, sobre el que también tenemos mucho que investigar.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

Tenemos todo un verano por delante y no tenemos que vivir con miedo. Como hemos contado, la “Guardia Civil” de nuestro cuerpo sigue de guardia permanente. Pero sí es conveniente rescatar toda la prudencia y el sentido común: usando mascarilla en aglomeraciones, manteniendo distancias, recordando eso que ya se nos ha olvidado un poco de lavarnos las manos… y, sobre todo, siendo responsables cuando tengamos síntomas y haciéndonos test para evitar contagiar al resto. Contagiarse nunca es una buena idea: nunca sabemos por dónde le va a dar a estos virus, que ahora mismo son los más listos de la clase.

