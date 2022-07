Battaglia, su ida de Boca y un mensaje para Riquelme

Battaglia espera saber cuál será su futuro como entrenador, tras su salida de Boca. Battaglia espera saber cuál será su futuro como entrenador, tras su salida de Boca.

El ex entrenador “Xeneize” analizó su salida del equipo de la Ribera y reconoció estar dolido por situaciones suscitadas. “”No me dijeron por qué, aunque tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos”, afirmó.