Alimentos subsidiados treparon hasta 13% en un mes: cuestionan la intervención

La publicación del dato, el jueves de la semana pasada, derivó en un cuestionamiento de los exportadores al secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis. “El dato del aumento del aceite se lo llevé al nuevo secretario de Comercio, le dije ves esto era lo que te estaba planteando, no está funcionando el fideicomiso”, contó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), en radio Futurock.

Se trata de un subsidio cruzado entre la misma industria, en el que las empresas exportadoras subsidian a las que abastecen al mercado local, basado en un acuerdo firmado con la Secretaría De Comercio. Según datos de Ciara, el acuerdo con la Secretaría les autoriza un aumento del 3% del aceite a la salida de fábrica, por lo que las alimenticias aumentaron un cuarto de la inflación en 2022. El precio de salida de fábrica es $234, pero a las góndolas se vende casi al doble. Ante la consulta de por qué ocurre, Idígoras opinó: “Hay una indexación en todos los canales de distribución y puntos de venta, que se da por otras razones, reciben un producto subsidiado de alta venta, pero tienen otros costos incrementales, como el alquiler, transporte, salarios, etc”.

Por este motivo, pide modificar este mecanismo de intervención: “Es un problema, porque el mercado interno tiene un nivel de subsidio de u$s 200 millones, y no se da el efecto al consumidor. Hay que buscar alguna otra manera porque sino el consumidor no ve el esfuerzo que hace la industria”, agregó. La industria agroexportadora habrá desembolsado en 2022 más de u$s 500 para subsidiar alimentos en el mercado interno.

Para el fideicomiso entre privados del aceite desembolsó u$s 200 millones, que se terminan en septiembre, y ya comenzaron las conversaciones con Pollera para ampliarlo. Además, tras el estallido de la guerra en Ucrania, desembolsaron u$s 25 millones para subsidiara fideos y harinas que se vendieran en el supermercado en el programa Precios Cuidados. Sin embargo, los fideos secos tipo guisero aumentaron 12,9% en junio con respecto a mayo, con un paquete de 500 gramos a $122.

Por otro lado, el Gobierno implementó un tercer fideicomiso, gestionado de forma pública, para subsidiar la harina industrial de los molinos para intentar contener el precio del pan. El fondeo se realiza con el aumento a las retenciones de los derivados de la soja, estimado entre u$s 300 y 400 millones para el 2022. Con precios internacionales récord y sin modificación en las retenciones de los granos, la liquidación en el primer semestre de la agroindustria fue de u$s 19.143 millones, récord para los últimos 20 años, según el centro Cepa. Para todo el 2022 se espera que esté por encima de los u$s 40 mil millones.

El pan aumentó el último mes por debajo del nivel general, en 3,4% en el caso del pan flauta y 3% el pan de mesa. La harina de trigo común 000 no tuvo variación de un mes a otro (0%). Sin embargo, en el acumulado del año, la apertura pan y cereales aumentó 43,7% y 69,9% en el interanual, en ambos casos por encima del nivel general de precios, y también del rubro alimentos.

