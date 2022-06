Suarez viaja a Canadá en busca de inversiones para Potasio Río Colorado

El Gobernador participará en la feria internacional Prospectors and Developers Association of Canada. Tiene previstas reuniones diarias que incluirán contactos con fondos de inversión, bancos, abogados representantes de grandes inversores con exposiciones y encuentros privados con varios empresarios del sector.

El Gobernador Rodolfo Suarez viaja a Canadá, donde participará en la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), que se realizará en el Metro Toronto Convention Centre. Se trata de la feria internacional de la industria minera más grande del mundo. Se realiza anualmente desde 1932 con el fin de reunir gobiernos, compañías y organizaciones vinculadas a la actividad. Mendoza no participaba desde hacía casi 20 años.

La Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) es la voz líder de la comunidad de exploración y desarrollo de minerales, una industria que apoya a 719.000 personas en empleos directos e indirectos, y contribuye con $106 mil millones al PBI de Canadá cada año. Representando a más de 4400 miembros en todo el mundo, el trabajo de PDAC se centra en apoyar un sector minero competitivo, responsable y sostenible.

Serán parte de la comitiva el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y otros gobernadores como Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Morales (Jujuy) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Como representantes del Gobierno de Mendoza, viajarán junto a Suarez los ministros de Economía y Energía, Enrique Vaquié, y de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez. El gerente general de Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú, también será de la partida.

El objetivo del Gobernador será buscar inversiones, en el marco de la Ley 7722, para Potasio Río Colorado, el proyecto ubicado en el departamento de Malargüe. Suarez y la comitiva provincial que lo acompaña tienen agendadas rondas de reuniones diarias que incluirá contactos con fondos de inversión, bancos y abogados representantes de grandes inversores con exposiciones y encuentros privados con varios empresarios.

Durante la feria, que se realizará del 12 al 15 de junio, el mandatario se reunirá con representantes de Saskatchewan, una provincia canadiense con similares características geográficas a Mendoza, que ha logrado convertirse en la mayor potencia minera del país. También participará en un encuentro, organizado por el banco suizo UBS, que congregará a todos los inversores presentes en el evento junto con la comitiva.

Además, Mendoza tendrá presencia en el stand argentino montado en la feria luego de que se presente al país en el foro. El Gobernador se sumará también a la “Discusión sobre mercados de capitales y minería”, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), que se llevará adelante en la Bolsa de Valores de Toronto.