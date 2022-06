Se viene un fin de semana turístico y preocupa el abastecimiento de gasoil

El turismo de Mendoza podría sufrir un nuevo embate por la falta de gasoil, en medio de la lucha del sector por alcanzar los niveles prepandemia. El próximo fin de semana será extra largo y las reservas superan el 80% en algunos de los destinos de la provincia preferidos por los viajeros.

En junio los argentinos podrán disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos gracias a dos feriados, que corresponden a fechas patrias. El viernes 17 se recuerda el paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, mientras que el 20 es el Día de la Bandera en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano.

Las buenas expectativas del sector podrían quedar truncas si los turistas que viajan en automóvil y los servicios de transportes turísticos no logran cargar combustible.

A través de una carta elevada al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, siete entidades relacionadas con el turismo, la gastronomía y la hotelería de Mendoza manifestaron esta semana su preocupación y le solicitaron al funcionario su intervención urgente ante el faltante de gasoil.

Sin embargo, a la fecha, la misiva no ha tenido respuestas y temen que la actividad quede paralizada si la situación no se regulariza, no solo para el fin de semana largo, sino también para las vacaciones de invierno.

De acuerdo con la última encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Las Leñas, Ciudad de Mendoza, San Rafael y Valle de Uco fueron algunos de los destinos más elegidos en Cuyo durante marzo del 2022.

Pasaron la noche en hoteles de Cuyo 395.070 personas, 80% más que en ese mismo mes del 2021.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo, detalló que, actualmente, cada combie o colectivo tiene que recorrer “8 o 9 estaciones de servicio en un día, de las cuales la mayoría no tiene combustible y las que tienen, cargan con cupos mínimos, que tal vez para un auto particular puede servir, pero para un minibús de turismo no es suficiente”.

Para el empresario, la alarma se da en medio de una ocupación hotelera que podría superar el 80% y con excursiones y traslados que podrían ser cancelados de continuar la escasez de combustible.

Fabio Sat, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, detalló que el nivel de reservas ya está alrededor de más del 50%.

“Es el mes más bajo de todo el año, pero somos altamente elegidos por grupos de jubilados”, dijo.

Y señaló: “El gasoil es un punto de inflexión en cuanto a que todos esos grupos se movilizan en colectivos y, si hay desabastecimiento, se complica la situación. En los particulares no creo que haya demasiado inconveniente, ya que llegan por distintos medios”.

Por su parte, Diego Stornini, de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, dijo que “para este fin de semana largo está completo, prácticamente, 80% de reservas en hoteles y, probablemente, se complete todo lo que es el circuito gastronómico”.

En tanto, para las vacaciones de invierno las expectativas son buenas con un alto nivel de consultas. “Esperamos llegar a completar el 100% de las plazas como viene sucediendo año tras año”, alentó.

En cuanto al problema del combustible, añadió que “hay estaciones que están 48 horas sin abastecimiento. Nosotros adherimos a ese comunicado, y manifestamos una preocupación sectorial por la producción también”.

