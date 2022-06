Pronostican “la primera nevada fuerte” de la temporada en Alta Montaña

El meteorólogo Maximiliano Viale advirtió, sin embargo, que “en el paso a Chile seguro que va a afectar”, y se animó a predecir que “seguro que lo van a cerrar el viernes. No creo que lo abran hasta el domingo, probablemente esté así hasta el lunes”. En cuanto a la nevada, dijo que “los acumulados de nieve no son de gran magnitud, no es un mega evento. Sí es importante, de estos moderados a intensos que mueven la aguja, pero no es un evento extraordinario”.