“Muy 90” vuelve al Independencia

Tras un ovacionado y exitoso doble estreno, en abril de este año, el 25 de junio volverá el musical de Godo Giménez, con esta divertida y emocionante historia donde el público realizará un viaje imaginario en el tiempo. La música es el hilo conductor de un pasaje adrenalínico y emotivo, que los espectadores pidieron volver a ver.

“Estrenar a sala llena y recibir críticas tan positivas del espectáculo fue un premio a muchos meses de trabajo y al respeto que se tuvo al público al momento de pensar este espectáculo”, dice Godo Nicolás Giménez, el escritor y director de Muy 90, el musical “retro” que regresa este domingo 25 de junio a las 20.30 al escenario cultura mayor de Mendoza, el Teatro Independencia. Una vuelta que fue pedida por los y las espectadoras, muchos de los cuales se quedaron sin entradas en el estreno y otros que, por el “boca en boca”, querían ver esta imponente puesta enmarcada en los 90 y con destacadas actuaciones.

Ser espectador de esta comedia es como subirse al DeLorean para viajar hasta 1999. Porque es en esa década en donde sucede la historia, en un ejercicio nostálgico, pero también reflexivo. “Más allá de la propuesta musical, que nos sitúa directamente en esa época, la obra propone comportamientos típicos que tenemos olvidados, pero que siguen ahí -cuenta el director-. Cuando sucede, la gente estalla de risa. Por ejemplo, raspar la tarjeta para llamar por el teléfono fijo o el paquete de Criollitas a 40 centavos. Pero también la obra revisa temas sobre los que aún no evolucionamos como sociedad”. Temas como el amor entre personas del mismo género y el impacto de los mandatos sociales.

Sin embargo, el anclaje temporal de Muy 90 no es un elemento excluyente. Por el contrario, el musical abre el diálogo con público de diversas generaciones. “Con las coreografías, la música y las risas, todo se vuelve una fiesta y eso es lo que amamos de la obra. Pero nos sorprende la recepción del público que no vivió esa época. Hay adolescentes que se asombran de ciertas visiones porque no pueden creer que fueran ciertas”, asegura Godo Giménez, el joven actor, autor y director que ya cuenta con un largo recorrido en el teatro musical.

Para esta segunda obra -la primera fue Cláusula 38-, Giménez trabaja con un experimentado elenco concertado en el que sus intérpretes asumen más de un rol: Rodrigo Navarro Sardá, la asistencia de dirección; Claudia Racconto, la producción ejecutiva; Luisina González, la asistencia de coreografías; Daniela Ignacia Alcántara la producción ejecutiva y la gestión de redes sociales; y Cristian Coria, el rol de preparador físico.

El revival se da a través de una historia coral llena de humor y de nostalgia que recupera la música, la moda y el pensamiento de “los gloriosos noventa”, y que rinde tributo a la radio. La historia transcurre en FM Garage, la emisora que conducen George (Navarro Sardá), Rita (Racconto), la Negra (Nadya Kotlik), Male (González), Coti (Alcántara) y Richard (Coria). De cara al nuevo milenio, el grupo trabaja en la producción de La última hora, un especial con las mejores canciones de la década que van develando sus conflictos personales en una trama típica de jóvenes “muy 90”.

La música es la gran protagonista y es aquí en donde se destaca el trabajo realizado por Facundo Pelatai (producción, composición musical, arreglos vocales). Giménez detalla: “Las estéticas musicales que incluimos son muchísimas. Todas fueron condensadas en mixes o popurríes musicales. Facundo, que tiene un talento descomunal, supo capitalizar esa mezcla que yo tenía en mi cabeza, agregándole la emoción que requería la escena y el por qué se canta esa canción dentro de una escena. Este es el mayor desafío de los musicales”.

Como las cassettes, Muy 90 también tiene un Lado A y un Lado B. La obra se divide en dos actos con un intervalo. Su duración es de dos horas veinte. Una decisión que confirma que la atención humana puede romper los récords de la era Tik Tok.

Muy 90, el musical “retro”, se podrá ver este domingo 25 de junio a las 20.30 en el Teatro Independencia. Las entradas ya se pueden adquirir a través de entradaweb.com.ar, con un valor de $700. También pueden comprarse en boletería del teatro de 18 a 21 el jueves, viernes y sábado y el domingo día de la función, desde las 18 y hasta el horario de la función.

Ficha



Equipo creativo: Godo Nicolás Giménez (Autor, dirección y puesta en escena; selección musical e idea mixes; coreografías). Facundo Pelaitai (Producción musical; colaborador selección musical; arreglos vocales, supervisor y compositor musical). Yanina Di Munno (Vestuarista, asesora de imagen).

Elenco

Rodrigo Navarro Sardá: Actor y asistencia de dirección.

Claudia Racconto: Actriz y producción ejecutiva.

Nadya Kotlik: Actriz.

Luisina González: Actriz y asistente de coreografías.

Daniela Ignacia Alcántara: Actriz y producción ejecutiva; redes sociales.

Cristian Coria: Actor y preparador físico.

Deivid Laguna: Actor swing masculino.

Carla Baieli: Actriz swing femenina.

Voces en off invitadas para obertura y sueños: Sergio Coco Gras, Stella Maris Russó, Ricardo Mur.

Luces: Colo Rojas, Xarli.

Supervisión de sonido y microfonía: Jose Fiz.

Escenografía: Carlos Croci.

Diseño Gráfico: Verónica Coca Carbone.

Fotografía para la obra: María José Navarro Sardá.