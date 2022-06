Mendoza está perdiendo plata por tener los fondos de Portezuelo inmovilizados

Mientras Suárez hablaba en Buenos Aires sobre tener acceso rápido a los dólares de Portezuelo del Viento (que hasta el momento han llegado U$S 442 millones), en Mendoza, el jefe de bloque de senadores de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, informaba que la Provincia tiene “perdidas millonarias” por el “costo de oportunidades” a las que no se pueden acceder, según el ex funcionario de la gestión de Alfredo Cornejo.