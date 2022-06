María José Sanz y legisladores del sur se manifestaron sobre Portezuelo y el posible uso de los recursos de la obra

Según señala el texto de la iniciativa, el aval también se da por “la vocación de agotar todas las instancias a fin de poder lograr la concreción de la misma, siempre que cualquier situación dilatoria no afecte seriamente su posible concreción o termine perjudicando los intereses de la provincia y particularmente del sur mendocino”.

Además, manifiesta la “firme convicción que en el supuesto de la inconveniencia, inviabilidad y/o imposibilidad de la realización de la obra Portezuelo del Viento, los referidos recursos, deben afectarse en la región sur de la Provincia, a obras cuyo impacto no solo se refleje en lo inmediato con la consabida generación de empleo directo e indirecto que toda obra pública trae aparejada, sino que trascienda generacionalmente y permita transformaciones en la región tanto en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, y fundamentalmente dotar de ventajas competitivas y comparativas al sur mendocino”.

En declaraciones de la diputada Sanz, ratifican el acompañamiento sobre “el trabajo que viene haciendo el gobierno provincial agotando todas las instancias de diálogo para que se pueda concretar la ejecución de la obra Portezuelo del Viento, y manifestamos nuestra preocupación por el laudo presidencial que todavía no llega y que hace estar a todos los mendocinos muy pendientes de una situación que podría haberse resuelto hace mucho tiempo”.

“De la misma manera, teniendo en cuenta algunas expresiones en off del Presidente y suponiendo que el laudo sea negativo para la provincia es que solicitamos que los recursos que no sean utilizados en la obra deban afectarse a la región sur de la provincia”, remarca la legisladora fundamentando el pedido en que “los regímenes de promoción industrial por los que varias provincias vecinas fueron favorecidos afectaron principalmente a la zona sur y fue la Cámara de Comercio de San Rafael la que inició la demanda que dio por fin que los 1023 millones de dólares fuesen una acreencia del gobierno de la provincia para poder realizar obras de infraestructura hídrica e hidroeléctricas”.

“Por ese motivo agradezco al cuerpo de la Cámara de Diputados su acompañamiento para que este dinero quede principalmente en el sur provincial”, sentenció la vicepresidenta del bloque radical.

Nombre del proyecto: mjs-r-portezuelo-aval

Tipo de proyecto: Resolución

Autor: Diputada María José Sanz

Coautores: Diputada Gisela Valdez, Diputado Adrián Reche

Bloque: Unión Cívica Radical

Tema: “LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DE MENDOZA EXPRESA SU AVAL A

TODO LO ACTUADO POR EL GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE MENDOZA, EN EL PROCESO

TENDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PORTEZUELO DEL VIENTO, COMO A LA VOCACIÓN

DE AGOTAR TODAS LAS INSTANCIAS A FIN DE

PODER LOGRAR LA CONCRECIÓN DE LA MISMA,

SIEMPRE QUE CUALQUIER SITUACIÓN DILATORIA

NO AFECTE SERIAMENTE SU POSIBLE

CONCRECIÓN O TERMINE PERJUDICANDO LOS

INTERESES DE LA PROVINCIA Y

PARTICULARMENTE DEL SUR MENDOCINO”.

No de Expediente:

Fojas:

Fecha de presentación:

Fundamentos

A esta altura de los acontecimientos, la dirigencia política, empresarial, social y

la ciudadanía mendocina en su conjunto, conoce en mayor o menor grado, los

pormenores que dieron origen a la necesidad de concretar la obra de Portezuelo del

Viento.

El último capítulo, lamentable, por cierto, se dio, los primeros días de mayo

último, cuando los mendocinos nos enteramos por distintos medios de comunicación,

que el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, anunció entre aplausos, en

General Pico, La Pampa, que laudaría en el conflicto planteado en el COIRCO (Comité

Interjurisdiccional Río Colorado) de forma contraria a los intereses de nuestra Provincia,

lo que provocó mucho desconcierto y desazón entre nuestros comprovincianos.

Sabido es que esa decisión presidencial, a la fecha no ha sido formalizada por

ningún instrumento legal, por lo que hasta ahora es solo un anuncio, no un anuncio

cualquiera, un anuncio verbalizado, nada más ni nada menos que, por la más alta

autoridad gubernamental del país.

La demora del P.E.N. en la formalización legal de lo que el Sr. Presidente decida

en ese laudo, es lo que habilitará a la Provincia de Mendoza a actuar en consecuencia,

habida cuenta que el proceso de licitación y adjudicación de la ejecución de la obra se

encuentra supeditado a esa decisión.

Como no puede ser de otra forma, es de suponer, sin riesgo a equivocarnos, que

el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, no habrá de actuar en forma

contraria a sus declaraciones o anuncios, por lo que el Gobierno de Mendoza está a la

espera del instrumento legal que materialice ese anuncio, que, como ya se indicara

precedentemente, es totalmente perjudicial para los intereses de los mendocinos.

A esta altura, nadie puede negar que la voluntad política de la Provincia de

Mendoza de destinar los recursos surgidos de la compensación que la Nación realizara

a Mendoza, por el perjuicio ocasionado por los regímenes de la promoción industrial

establecidos en provincias vecinas, fueran volcados a la realización de la Presa

Portezuelo del Viento, voluntad política no solo puesta de manifiesto por los

gobernantes de ese momento, en el año 2.006, sino por toda la dirigencia política

provincial, toda vez que el respectivo acuerdo fue ratificado por Ley 7.708, sancionada

por unanimidad de ambas Cámaras de la legislatura provincial.

No se puede dudar de los derechos adquiridos que el sur de la Provincia tiene

sobre los recursos afectados a esa obra, no solo porque su emplazamiento esté en esta

región, sino porque en 16 años, no hubo una sola voz en disidencia en toda Mendoza, a

que esos recursos fueran, con justa razón, direccionados, en su totalidad, al sur

provincial.

Aún más, el H. Concejo Deliberante de San Rafael, aprobó por unanimidad

Declaración No 3.404 en la que expresa preocupación por el anuncio presidencial y

ratifica la defensa irrestricta a la concreción de Portezuelo del Viento, por tratarse de

una oportunidad de carácter de histórico y estratégico para el Desarrollo de San Rafael

y el sur provincial en su integridad. Por estos motivos, solicitamos sanción favorable al

siguiente Proyecto de Resolución.

Mendoza, 03 de junio de 2022

mjs-r-portezuelo-aval

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

ART. 1o: LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE

MENDOZA expresa su aval a todo lo actuado por el Gobierno de la Provincia de

Mendoza, en el proceso tendiente a la ejecución de la obra Portezuelo del Viento, como

a la vocación de agotar todas las instancias a fin de poder lograr la concreción de la

misma, siempre que cualquier situación dilatoria no afecte seriamente su posible

concreción o termine perjudicando los intereses de la Provincia y particularmente del

sur mendocino.

Artículo 2o : LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE

MENDOZA manifiesta su firme convicción que en el supuesto de la inconveniencia,

inviabilidad y/o imposibilidad de la realización de la obra Portezuelo del Viento, los

referidos recursos, deben afectarse en la región sur de la Provincia, a obras cuyo

impacto no solo se refleje en lo inmediato con la consabida generación de empleo

directo e indirecto que toda obra pública trae aparejada, sino que trascienda

generacionalmente y permita transformaciones en la región tanto en el

aprovechamiento de nuestros recursos naturales, y fundamentalmente dotar de

ventajas competitivas y comparativas al sur mendocino.

Artículo 3o – De forma