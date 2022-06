La gente sigue huyendo del peso pero el Banco Central volvió a emitir fuerte

Todo lo contrario del primer trimestre en el cual fue netamente contractivo en más de $430.000 millones. Lo que se reflejó en la caída de la base monetaria. Claro que eso no significa que no haya habido emisión sino que se esconde bajo la alfombra de las Leliq. Pero ya desde abril las cosas cambiaron. Al Tesoro no le fue tan fácil conseguir el rollover de los vencimientos de la deuda en pesos y encima pisaron el acelerador del gasto primario. Así el sector público fue factor de expansión monetaria por casi $376.000 millones.