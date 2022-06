La colosal fortuna que tienen los argentinos fuera del radar de la AFIP

Los argentinos tienen sin declarar más de US$ 360.000 millones, de acuerdo con estimaciones oficiales difundidas hoy.

Una parte de esos fondos está en bancos del exterior, alejada del radar del Fisco argentino, o fuera del sistema bancario local.

Otra buena parte está en billetes, la mayoría en cajas de seguridad, en propiedades o inversiones financieras en el exterior, y en acciones o títulos de deuda de gobiernos o empresas extranjeras.

En total suman 362.258 millones de dólares (sin contar las reservas del Banco Central), una cifra que se asemeja a la deuda pública nacional, según un informe del INDEC del primer trimestre de este año.

Están en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras, buena parte directamente no declarados, que por la vía de la salida de capitales se fueron acumulando a lo largo de los años fuera del sistema financiero local.

Son US$ 14.383 millones más que un año atrás, cuando se estimaba en US$ 347.875 millones.

Gran parte de esos activos está en billetes de monedas extranjeras y depósitos, primordialmente en dólares, en cuentas del exterior, en cajas de seguridad o “bajo el colchón“: son US$ 243.511 millones, declarados o no.

Un año atrás sumaban US$ 235.243 millones, por lo que tuvieron un incremento de US$ 8.268 millones.

En el arranque de 2020 eran US$ 227.730 millones, mientras en 2015 sumaban US$ 153.309 millones y en 2006, US$ 74.282 millones.

Todos estos números ilustran la fuga de capitales, que se fue acrecentando año tras año.

En parte fue una actitud defensiva ante arrebatos normativos -la conocida inseguridad jurídica- de distintos gobiernos, desde pesificación de depósitos, canje compulsivo por bonos, corralito, cepo y otros.

En 2016 se impulsó un blanqueo que logró regularizar algo más de 100.000 millones de dólares.

Los datos surgen de movimientos de la compraventa de moneda extranjera del sistema bancario y financiero, de la entrada y salida de fondos y capitales que se cursan a través del Banco Central, y de datos suministrados de bancos y entidades del exterior acerca de activos que tienen los argentinos en sus países.