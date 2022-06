Irrigación entregó kits de riego a la escuela Aguas del Diamante, en San Rafael

El Departamento General de Irrigación (DGI), a través del área de Educación, Cultura y Ambiente junto a la Subdelegación de Aguas del Río Diamante viene entregando kits de riego a escuelas de San Rafael.

En esta oportunidad, se el equipo se instaló en la escuela Aguas del Diamante, con orientación agroambiental, ubicada en Cuadro Nacional.

“El objetivo es concientizar sobre el uso racional y eficiente del agua en las etapas escolares, generar actitud de respeto y compromiso por el ambiente en general y por el recurso hídrico en particular. A la vez, promover el trabajo en equipo y solidario, como así también la integración de los alumnos, docentes y familias para llevar adelante el desarrollo de un proyecto común”, manifestó Fabio Lastra, subdelegado de Aguas del Río Diamante.

“Lo que se entrega es un kit de riego cuyo modelo se ha diseñado para irrigar pequeñas huertas a través de goteo, con un sistema que funciona a baja presión. Esto no complica el sistema y no es necesario el uso de bombeo para presurizar las tuberías. Simplemente se hace con un tanque elevado y a través de la acción de la gravedad se puede realizar el riego”.

El equipo consta de cañerías, tuberías y accesorios. La instalación fue una tarea conjunta entre técnicos del DGI, alumnos y docentes. A partir de ahora técnicos de la Subdelegación se encargarán de hacer el seguimiento para el correcto funcionamiento de la instalación.

El plan de Irrigación es hacer extensiva esta entrega a otras escuelas. Esta acción se lleva a cabo no sólo en la cuenca del Diamante sino en todas las cuencas de Mendoza, por medio del área de Educación, Cultura y Ambiente que funciona en la sede central del organismo del agua.

En las escuelas donde ya se ha entregado e instalado el kit, luego del seguimiento, se ha podido comprobar que el resultado es muy bueno, teniendo en cuenta el objetivo principal que es tomar conciencia sobre el uso del agua y el mejor lugar donde se puede desarrollar es el ámbito escolar en sus distintos niveles.

La directora de la escuela Aguas del Diamante, Gabriela Bartolucci, explicó que el invernadero es un logro enorme, y fue construido junto con el edificio escolar. “Aquí los chicos realizan la práctica. No muchas escuelas orientadas cuentan con esta construcción. Los alumnos de 5to efectúan la práctica de huerta donde observan y estudian todo el proceso de trabajo. La instalación en la que trabajaron los chicos es una experiencia y práctica fundamental”.

En el invernadero se realizan plantaciones de lechugas, rabanitos, habas, arvejas, tomate, hierbas aromáticas y flores. Todo es orgánico, es decir, sin la utilización de pesticidas.

Alrededor de 50 alumnos de 5to. año participan de este proyecto. Se suman cursos de 4to año que hacen observaciones de las prácticas, mientras alumnos de Ciencias Naturales asisten para interactuar con algunos plantines y ver el proceso de crecimiento de las semillas.

Claudia García, coordinadora de la modalidad de la escuela, informó que “los chicos de 5to año trabajan bajo invernadero y cada ciclo tiene una actividad especial. Los 5to años en invernadero, los 4to en producción, elaborando dulces, mermeladas, tomate al natural, secado de tomates, ciruelas, y los 3ro trabajan en la parte de atrás de la escuela con el comienzo de las actividades de la huerta en cuanto a plantación de hortalizas.

Por otra parte, dijo que “este año se han integrado 1er y 2do año, para trabajar con recurso agua y producción, enseñándole al alumno el trabajo familiar y ayudar económicamente en su casa. También se articulan visitas de alumnos de 6to y 7mo de la primaria”.

Mariela García, a cargo de 4to año., explicó que cuando reciben la visita de alumnos de 7mo se efectúa una práctica. “El año pasado se elaboraron garrapiñadas con semillas de girasol, y ellos participan en la elaboración, observando todo el proceso. Luego se les obsequió lo producido. El objetivo es vivenciar el preparado para que puedan elaborar lo mismo en sus domicilios”.