Incertidumbre por las multas por no tener la RTO en Mendoza: ¿empiezan en julio?

En las últimas horas se volvió a poner sobre la mesa el tema de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos en Mendoza, luego de que el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, deslizara en una entrevista radial que “probablemente” en julio comiencen a aplicarse multas a quienes no tengan la RTO. Pese a las declaraciones, el panorama no está tan claro y hay incertidumbre sobre la decisión, o al menos eso respondieron las autoridades.

Aunque Mema fue contundente con sus palabras y dijo que “probablemente en julio arrancarán las multas”, horas más tardes un vocero del área de Servicios Públicos respondió a Los Andes que “el proceso de multa todavía no está definido, puede ser en julio probablemente, pero no está definido ni hay anuncio” al respecto.

Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara de RTO de Mendoza, Eduardo Toranzo, se animó a revelar: “Estoy seguro en un 99% que en julio empiezan las multas”, y explicó por qué: “Lo que están evaluando es, en base al porcentual del mes de junio con las patentes terminadas en 1 y 2, si van a iniciar con las multas o no. El porcentaje está dando muy mal, así que para mí no va a haber otra alternativa que salir con las infracciones para empezar a regularizar”.

RELAJAMIENTO

Al parecer, los mendocinos se han relajado con la obligatoriedad de la RTO y cada vez son menos los que llevan sus vehículos a revisar. “Para mí la gente no lo hace porque está especulando con que no sean firmes con respecto a la fiscalización”, analizó Toranzo respecto a los controles.

De hecho, explicó que “hoy en día sólo el 23% de los vehículos que hacen la revisión son patentes 1 y 2″, como estipula el nuevo cronograma. Es por eso que el Gobierno provincial estaría pensando en aplicar las multas, “para terminar de regularizar el sistema”, según el vicepresidente de la Cámara de RTO.

Incluso Toranzo reveló que “una posibilidad era que el 1 de julio empezara con multa para todo el mundo, pero eso iba a colapsar el sistema”, tal como ocurrió cuando se anunció la obligatoriedad a partir de enero.

“Se empezó a desesperar todo el mundo por hacer la RTO y colapsó el sistema”, recordó Toranzo. “Por eso se ha determinado formar un cronograma definitivo y obligatorio para terminar de regularizar y no juntar a toda la gente”, completó.

Según explicó, “durante el año van muy pocos vehículos a hacer la RTO y se van a acumulando para fin de año”, algo que genera complicaciones “para sostener el sistema y el personal capacitado”.

“Eso tiene que estar bien distribuido en el año, que es lo que no se está pudiendo lograr”, manifestó Toranzo. En conclusión, el referente de la RTO en la provincia dijo que “la intención de los municipios, Provincia y Nación no es hacer multas pero, si no las hacen, el sistema no termina de funcionar”.

Para la Secretaría de Servicios Públicos, “el proceso de implementación está dentro de los plazos porque las RTO en otros lugares tardaron más de un año y medio en implementarse en su totalidad, así que Mendoza está dentro de ese marco”.

Toranzo coincidió y explicó que todo inicio de sistema tiene su complejidad y sus temas, y va creciendo año a año porcentualmente. Sin embargo, sobre la cantidad de vehículos con la revisión hecha en la provincia, advirtió que “el crecimiento de un año al otro fue bueno, pero porcentualmente, a los que deberían venir, es muy bajo”.

Para el vicepresidente de la RTO en la provincia, el problema es que “en Mendoza, hoy por hoy, con estas idas y vueltas todavía no está generado el hábito de que es obligatorio y es un documento más para poder circular”.

Para él, “eso se va a lograr de una sola forma: con fiscalización y multas, y cuando se vean afectados en el carnet de conducir por la quita de puntos por scoring, van a reaccionar”.

“Lamentablemente es la forma”, declaró Toranzo, y agregó: “El sistema funciona por fiscalización y por infracción, no hay otra forma ni existe otro modelo. Si no hay fiscalización y no hay infracción, cuesta arrancar y poner en marcha el sistema”.

Por último, Toranzo contó que “la multa está estipulada en unidades, y esas unidades rondan los $3.500, prácticamente el valor de una RTO”, y que “en esta etapa es una falta leve, pero con el tiempo se tiene que ir convirtiendo en una falta más grave”.

Igualmente, insistió con que “el objetivo de nadie es la recaudación de la multa”. “Acá el objetivo es la circulación de los vehículos en condiciones y disminuir los accidentes de tránsito”.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia no dieron más detalles y repitieron: “No está confirmado, cuando esté realmente confirmado se anunciará con más detalle y precisión, pero no es este el caso”.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/sociedad/incertidumbre-por-las-multas-por-no-tener-la-rto-en-mendoza-empiezan-en-julio/