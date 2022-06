FMI ratificó que las metas no se negocian (Gobierno aprobará primera revisión)

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) le dejó claro a la Argentina, otra vez, algo que desde Buenos Aires ya se acepta casi con resignación. El organismo que maneja Kristalina Georgieva no aceptará modificaciones en las tres metas comprometidas en el Facilidades Extendidas cerrado el 25 de marzo pasado, con lo que el déficit necesario de 2,5% del PBI, la emisión monetaria de no más del 1% del PBI financiada con aportes desde el BCRA y el nivel de reservas de no menos de u$s5.800 millones deberán ser cumplidos para aprobar el ejercicio 2022.

Eventualmente sólo se discutirán objetivos, entre los cuales se encuentran el porcentaje de inflación final para este año, el nivel de gasto público comprometido para todo el ejercicio y el cumplimiento de promesas incluidas en el acuerdo como la reforma previsional, el incremento del impuesto inmobiliario en todo el país y la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos.