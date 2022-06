Escribir no es trascender – Por:.Lic. Lucio Ravagnani Navarrete

Poco más de una semana atrás celebramos el día del escritor y la escritora argentinos. Este homenaje a Leopoldo Lugones, fundador de la SADE e ícono de la literatura argentina del siglo XX, llega este año de otra manera. ¿Qué se siente escribir un libro? ¿Qué sigue después de una publicación literaria así? Las respuestas a estas preguntas siempre me dejan con gusto a poco. Es que la escritura, ser escritor o escritora, trasciende cualquier marca de sello editorial. La escritura es un arte que nos permite vivir, porque es imposible hoy en día no volcarnos al delicioso oficio de plasmar nuestras ideas en la infinidad del blanco inmaculado. No somos sin la escritura, porque la escritura no es sin nosotros. Así, en un ciclo infinito, solo nos queda enfrentarnos a quienes somos cuando marcamos para siempre el fino velo de nuestra realidad.

Escribir no es trascender,

no es navegar el erial.

No es un simple padecer,

no es una lucha contra el mal.

Escribir es encender

un gran fuego en el umbral

y ver las llamas arder

por encima del tapial

Escribir es transferir

nuestro ser a la botella

hasta lograr reducir

nuestra esencia entera en ella.

Es intentar el vivir

sin pensar en nuestra huella.

Gentileza:

AUTOR: Lic. Lucio Ravagnani Navarrete

EMAIL: ravagnani.lucio@gmail.com

INSTA: /tabacoytinta